Vụ 71 công nhân ngộ độc: Phát hiện chất histamin trong mẫu cá rán

Ngày 6/6, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa nhận được kết quả kiểm nghiệm đối với 9 mẫu thực phẩm thu được tại Công ty TNHH MLB Tenergy (khối 3, thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhằm làm rõ nguyên nhân vụ 71 công nhân bị ngộ độc hôm 28/5.

Kết quả kiểm nghiệm đã phát hiện chất histamin với hàm lượng cao là 739mg/kg trong mẫu cá bạc má rán.

Ông Quy cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn điều tra của Chi cục đã đến làm việc với Công ty TNHH MLB Tenergy, giám sát bếp ăn và phát hiện nhiều tồn tại.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các công nhân tại bệnh viện (Ảnh: N.D).

Cụ thể, kiểm tra thực tế tại bếp ăn của công ty, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã phát hiện nhiều tồn tại, như: Hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh; hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh; có xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm; bàn chế biến không đảm bảo (có gạch vỡ); thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định về số lượng và tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh.

Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục làm việc với công ty, bếp ăn để xác định các tồn tại, vi phạm và đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt theo thẩm quyền.

"Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Hội đồng chuyên môn về an toàn thực phẩm của tỉnh sẽ họp, đánh giá rồi xác định nguyên nhân cụ thể," ông Phạm Ngọc Quy cho biết.

Trước đó vào chiều 28/5, tại Công ty TNHH MLB Tenergy, 71 công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa. Các công nhân sau đó được đưa đến hai bệnh viện trên địa bàn huyện Yên Thành để cấp cứu, điều trị.

Theo thông tin, vào trưa 28/5, có hơn 1.000 người của Công ty TNHH MLB Tenergy ăn trưa tại bếp ăn. Các món ăn bữa trưa gồm: cơm, cá bạc má rán, trứng gà luộc, mướp xào giá, canh bí đỏ nấu thịt và xoài (tráng miệng).

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các công nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thức ăn và được điều trị, ổn định sức khỏe và lần lượt được xuất viện về nhà.