Vụ 131 người nhập viện sau tiệc tân gia: 45 người đã xuất viện

Ngày 31/8, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có 45/131 bệnh nhân nghi ngộ độc ở tiệc tân gia xuất viện, số còn lại sức khỏe ổn định.

Theo ông Phương, xã đã lập danh sách toàn bộ người dự tiệc tân gia, kể cả những người mang thức ăn về để sàng lọc, vận động đi điều trị. Các trung tâm y tế cũng điều động xe chuyên dụng đến chở người dân đi kiểm tra sức khỏe.

131 người nhập viện sau khi tham dự tiệc tân gia (Ảnh: Chí Anh).

"Những ai không có bảo hiểm y tế, gia đình khó khăn sẽ được xã hỗ trợ kinh phí để điều trị nhằm giúp người dân an tâm chữa bệnh. Xã phối hợp các mạnh thường quân chuẩn bị bữa ăn tập trung, bảo đảm vệ sinh thực phẩm cho bệnh nhân", ông Phương nói.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy xã Ia Hiao đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất Trung tâm Y tế Ayun Pa, Trung tâm Y tế Phú Thiện và Chi bộ thôn Chrôh Pơnan và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa các nạn nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao.

Ông Phương cho biết những tập thể, cá nhân được khen thưởng đều là người hùng trong việc cứu chữa các nạn nhân. Họ đã góp phần quan trọng từ việc báo tin kịp thời đến phối hợp xử lý, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở. Nhờ đó, tính mạng của người dân được bảo vệ.

Đảng ủy xã Ia Hiao khen thưởng đột xuất các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa các nạn nhân nghi bị ngộ độc (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 28/8, nhà ông K.Đ. (trú tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 người đến tham dự.

Sau tiệc tân gia đã có 131 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm.