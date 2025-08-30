131 người nhập viện sau tiệc tân gia, nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngày 30/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đã có 131 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc tân gia.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/8, nhà ông K.Đ. (trú tại trú thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 người đến tham dự.

131 người nhập viện sau khi tham dự tiệc tân gia (Ảnh: Chí Anh).

Ông Đ. thuê hộ kinh doanh N.T.H. (trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao) đến nấu và phục vụ món ăn với thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, heo xào sả ớt...

Đến 18h cùng ngày, một số người tham dự xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt nên được gia đình đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị.

Ngày 29/8, nhiều trường hợp tham dự tiệc tân gia cũng có triệu chứng tương tự nên đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tính đến ngày 30/8, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 73 bệnh nhân; tổng cộng 131 bệnh nhân và đều cùng triệu chứng trên.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, do thực ăn đã hết nên ngành chức năng không lấy được mẫu. Qua xác minh và lấy thông tin từ trung tâm y tế, nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tiệc tân gia nhà ông Đ..

Đại diện Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết 131 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo cho xe cứu thương xuống tận thôn để đưa người bệnh lên cấp cứu; rà soát người có tham gia ăn uống để không bỏ sót bệnh nhân.

Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã đề nghị bà H. ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.