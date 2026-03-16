Vụ ông lão cụt tay kẹp rắn sau khi bị cắn: Bệnh nhân đã qua nguy kịch

Ngày 16/3, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng), ông lão cụt 2 tay kẹp con rắn hổ mang về nhà khi bị cắn, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, có biểu hiện nhiễm độc.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

“Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để kiểm soát các biến chứng do nọc độc gây ra”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt 2 tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường.

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc. Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.