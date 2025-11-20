Cắt cụt chi, ngưng tim nguy kịch sau khi bị điện giật

Ngày 20/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, những ngày qua các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị bỏng điện rất thương tâm.

Bệnh nhân là anh B. (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Theo bệnh sử, hơn một tháng trước người đàn ông leo lên mái nhà để sửa chữa lại những chỗ thấm dột. Khi đưa thanh sắt lên cố định tấm tôn, người đàn ông vô tình chạm phải sợi dây điện bị hở nhựa bọc bên ngoài.

Hậu quả, người đàn ông bị điện giật nặng, ngã nhào từ mái nhà xuống, bất tỉnh.

Anh B. được đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển tiếp lên cơ sở y tế tuyến tỉnh trong tình trạng nguy kịch, toàn thân băng bó, mặt sưng tím và máu chảy nhiều vùng miệng, mũi, răng gãy gần hết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, người đàn ông được chụp X-quang, làm các xét nghiệm cần thiết, ghi nhận vết bỏng sâu và tổn thương phức tạp. Khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Nam bệnh nhân bị bỏng điện nặng, phải cắt cụt một phần tay trái (Ảnh: Khánh An).

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Phó trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng tia lửa điện nặng độ II–III, diện tích 22% cơ thể, tập trung chủ yếu tại tứ chi. Đặc biệt, hai cẳng tay bệnh nhân bị bỏng sâu, sưng nề, bàn tay hai bên co quắp, mạch quay bắt yếu.

Ngay khi nhập viện, ê-kíp điều trị đã khẩn trương hồi sức chống sốc, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, chống nhiễm trùng và tiến hành xử lý các vùng bỏng hoại tử. Một tháng qua, bệnh nhân đã trải qua 5 lần phẫu thuật cắt lọc hoại tử, phải tháo bỏ một phần tay trái để bảo toàn tính mạng.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã tỉnh, qua cơn nguy kịch nhưng các vết bỏng vẫn chưa được che phủ, vẫn cần tiếp tục can thiệp trong thời gian dài. Đáng chú ý, nguy cơ phải cắt bỏ tay còn lại rất cao.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM), mới đây ông N.M.T. (60 tuổi) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật ngưng tim vào viện cấp cứu, được camera ghi lại (Ảnh: BV).

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, bệnh nhân đang sửa chữa mái nhà thì bị điện giật bất tỉnh, được người nhà sơ cứu tại hiện trường rồi đưa vào bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, BSCKI Phạm Lương Tri, khoa Cấp cứu, Trưởng tua trực đã khẩn trương ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm adrenaline, đặt nội khí quản cho bệnh nhân.

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Ngay sau đó, bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, qua cơn nguy kịch.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Theo bác sĩ Tri, người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao. Trong các trường hợp điện giật gây ngưng tim, ngưng thở, thời gian cấp cứu là yếu tố quyết định.

Người đàn ông thoát chết sau khi được cấp cứu tích cực (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra điện giật, người dân cần hết sức bình tĩnh để xử trí đúng cách. Trước hết, phải nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện như gậy gỗ, cán chổi… để tách nạn nhân khỏi dòng điện, tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào người bị giật.

Sau đó, gọi cấp cứu 115 ngay và kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, không còn mạch, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật.

Với những nạn nhân còn tỉnh, nên đặt họ nằm yên, giữ ấm và theo dõi liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến. Tuyệt đối không đổ nước lên người bị nạn và hạn chế di chuyển, trong trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống.