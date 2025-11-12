Bộ Y tế lý giải việc cần cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, nung nóng

Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi đến Văn phòng Chính phủ, nêu ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), đề nghị đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Trong công văn do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký nêu rõ, Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025…”.

Theo quy định, các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị cấm kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm trên vẫn bán công khai trên mạng (Ảnh: Minh Nhật).

Tiếp đó, Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 5/8 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 giao Bộ Tài chính “rà soát và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư” và “Đề xuất giải pháp bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp…”.

Trong quá trình đề xuất Quốc hội cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Bộ Y tế nhận được rất nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ Y tế đã tiếp thu, giải trình và báo cáo Chính phủ đầy đủ.

Theo Bộ Y tế, trong quá trình thực tiễn xây dựng các Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt… đều nhận được ý kiến phản đối của các doanh nghiệp do có xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp và y tế công cộng (sức khỏe của người dân).

"Tuy nhiên, trong thời gian qua Quốc hội đều đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Việc xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu, mang tính chất tạm thời.

Nội dung này đã được thể hiện tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/5 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu", công văn Bộ Y tế nêu rõ.

Đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban kinh tế và tài chính, đề nghị xem xét, nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá do hiện nay không có quốc gia nào trong ASEAN và khu vực Tây Thái Bình Dương cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng mà vẫn cho phép sản xuất để xuất khẩu hoặc các trường hợp ngoại lệ.

Chiều 11/11, trong buổi họp Tổ thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng nêu ý kiến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm có hại. Quốc hội cũng đã có Nghị quyết về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vì thế trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) phải cấm kinh doanh các sản phẩm này.

Đặc biệt, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH TPHCM, việc đề xuất cho phép kinh doanh nhưng chỉ để xuất khẩu sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng không phù hợp.

Đại biểu Dũng lý giải: "Nếu chúng ta đã xác định sản phẩm này có hại cho sức khỏe, cho xã hội, thì tại sao lại cho phép sản xuất để xuất khẩu? Chẳng lẽ chúng ta lại mang cái "hại" của mình đi xuất khẩu cho nước khác? Việc nước khác có cấm hay không là chuyện của họ, nhưng đã là điều có hại thì không thể hợp thức hóa chỉ với lý do để xuất khẩu".