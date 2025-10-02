Căn bệnh hiếm nguy hiểm khiến da nổi bọng nước, dễ chẩn đoán nhầm

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ bên lề buổi ra mắt công trình học thuật chuyên sâu “Bệnh da bọng nước tự miễn” và “Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu” diễn ra chiều 2/10 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Chia sẻ với Dân trí, BSCK2 Lê Vi Anh, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thành viên nhóm tác giả 2 cuốn sách cho hay, bệnh da bọng nước tự miễn là nhóm bệnh lý hiếm nhưng nguy hiểm, có tiên lượng nặng như pemphigus, pemphigoid bọng nước, viêm da dạng herpes hay bệnh IgA thành dải.

Bệnh gây ra do hệ miễn dịch tấn công nhầm cấu trúc da và niêm mạc miệng, hầu họng, tạo nên các bọng nước lớn, dễ vỡ, để lại trợt loét. Trong bóng nước có chứa nước màu vàng chanh, có khi màu đục, thậm chí xuất hiện mủ, dễ nhầm lẫn với một số bệnh da khác.

Bệnh da bọng nước tự miễn gây nổi bọng nước dễ nhầm lẫn với một số bệnh da (Ảnh minh họa: BV)

Các bệnh da bọng nước tự miễn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, ảnh hưởng đến cả da, niêm mạc miệng, mắt, thậm chí cơ quan nội tạng. Một số trường hợp nặng còn có thể dẫn tới suy kiệt và tử vong.

“Nhóm bệnh này có cơ chế bệnh sinh rất phức tạp, tiến triển dai dẳng và khó kiểm soát. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, kết quả điều trị còn hạn chế và chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Việc quản lý bệnh vẫn còn nhiều khó khăn”, bác sĩ Lê Vi Anh chia sẻ.

Do đó, khi phát hiện có các triệu chứng bất thường, người bệnh nên nhanh chóng tới các bệnh viện, trung tâm y tế hay phòng khám da liễu uy tín để được khám và điều trị kịp thời.

Người bệnh cần được bù nước và điện giải, kết hợp chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Bệnh nhân cần vệ sinh tổn thương da bằng cách ngâm, tắm hằng ngày bằng nước thuốc tím loãng, kết hợp sử dụng các thuốc bôi ngoài da kết hợp, thuốc uống có tác dụng làm dịu da và niêm mạc.

Cuốn sách “Bệnh da bọng nước tự miễn” được biên soạn trong 4 năm bởi 11 tác giả từ nhiều chuyên ngành khác nhau. Nội dung bao quát từ cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán đến các phác đồ điều trị cập nhật, đồng thời giới thiệu hướng nghiên cứu về thuốc sinh học, ức chế miễn dịch mới và các liệu pháp cá thể hóa trong tương lai.

Theo bác sĩ Vi Anh, điểm đặc biệt là ngoài kiến thức quốc tế, sách còn có dữ liệu dịch tễ và ca bệnh thực tế tại Việt Nam. Điều này giúp bác sĩ trong nước có thêm kinh nghiệm tiếp cận, điều trị bệnh nhân trong điều kiện thực hành lâm sàng hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc cùng PGS.TS Lê Thái Vân Thanh ký tặng sách tại sự kiện (Ảnh: MC).

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS.TS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, đồng thời là chủ biên 2 cuốn sách cho biết nhóm tác giả mong muốn mang đến cho đồng nghiệp và học viên một nguồn tài liệu vừa chuẩn mực vừa thực tiễn, đưa da liễu Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đồng chủ biên cuốn sách Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu nhấn mạnh, hai ấn phẩm chính là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ bác sĩ, góp phần chuẩn hóa đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và tối ưu hoá kết quả điều trị.