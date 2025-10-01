Nhiều người Hà Nội da như "hoa gấm" nhưng không tin mình bị ghẻ

Các bệnh da thường gặp sau mưa ngập

Ngày 1/10, BS Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, những ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, miền Trung trải qua những ngày mưa bão, ngập lụt nghiêm trọng. Thường sau mỗi đợt mưa ngập kéo dài, số người đến khám vì các bệnh da liễu tăng lên.

Bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Hồng Hải).

Mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt, đường xá ngập úng... tạo điều kiện cho các mầm bệnh sinh sôi phát triển. Một số bệnh da thường gặp sau các đợt ngập lụt như: Nấm da, nhiễm khuẩn da, ghẻ, viêm da tiếp xúc...

Với bệnh nấm da, người bệnh bị nhiều nhất ở các vùng kẽ ngón chân, ngón tay, các vùng nách, bẹn.

Với bệnh nhiễm khuẩn da, tình trạng viêm nang lông, mụn nhọt... có thể ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, do điều kiện vệ sinh không được đảm bảo trong mưa lũ, ngập lụt.

Sau mỗi đợt lụt, số bệnh nhân đến khám vì tình trạng viêm da tiếp xúc cũng tăng lên, liên quan nhiều với việc tiếp xúc các hóa chất khử khuẩn khi vệ sinh môi trường sau lũ bão.

Bệnh ghẻ cũng xảy ra rất nhiều sau mỗi đợt ngập lụt. Tại Hà Nội, bình thường vẫn có nhiều bệnh nhân đến viện khám, bác sĩ chẩn đoán ghẻ nhưng người bệnh thường không tin, vì nghĩ đây là căn bệnh không xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Bác sĩ Lan cho biết, Bệnh viện Da liễu Trung ương vẫn thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ghẻ đến khám, trong đó nhiều người trẻ là học sinh, sinh viên, thậm chí có trẻ nhỏ lây từ bố mẹ.

"Nhiều người bị ghẻ, ngứa nhưng không nghĩ mình bị ghẻ, tự đi mua các thuốc bôi, gãi trầy xước làm tình trạng nhiễm khuẩn thêm trầm trọng. Có bệnh nhân gãi nhiều, đến viện khám trong tình trạng hai bàn tay đầy mủ không cầm nắm được do nhiễm trùng", BS Lan cho biết.

Ghẻ là bệnh ngoài da khá phổ biến, do một loại ký sinh trên da gây nên, thường hay gặp vào mùa xuân - hè.

Ghẻ không gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng nó gây ngứa rất khó chịu (nhất là về ban đêm) và rất dễ lây lan, thường một người trong nhà bị bệnh ghẻ thì khả năng những người khác trong gia đình sẽ dễ mắc bệnh theo.

Ghẻ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa da với da của người bị ghẻ; lây khi dùng chung quần áo, khăn tắm, ga giường...

Người bị ghẻ thường gãi nhiều do ngứa dữ dội, để lại nhiều vết xước gãi, vết trợt, sẩn, vẩy tiết, mụn nước, mụn mủ, chốc nhọt... để lại vết thâm, sẹo nhiều trên cơ thể như "hoa gấm".

Phòng bệnh về da sau mưa lụt

BS Lan khuyến cáo, để phòng bệnh về da sau mưa lụt, người dân cần cố gắng tránh tình trạng phải dầm nước kéo dài. Trong trường hợp bắt buộc, nên sử dụng các dụng cụ bảo hộ như đi ủng. Khi phải dọn vệ sinh, nhà cửa nên dùng găng tay, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, hóa chất.

Tình trạng ngập lụt làm tăng nguy cơ mắc các bệnh da liễu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau khi tiếp xúc nước ngập lụt, nên rửa sạch, lau khô da, giữ da khô thoáng, đặc biệt ở các vùng nếp kẽ. Nếu có dấu hiệu tổn thương da sau khi tiếp xúc, gây mẩn đỏ, ngứa mà chưa thể đi khám, có thể bôi tạm các loại kem dưỡng ẩm để làm dịu da. Cần cố gắng kiềm chế không gãi, gây xước da dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

Tuyệt đối không đắp lá (như lá trầu không), bôi nhựa cây (như nhựa chuối) lên các vùng tổn thương, làm tổn thương nặng lên, phồng rộp, chảy nước, nhiễm trùng; không tự ý cạy các mụn, nhọt...

Có tổn thương nặng hơn, chảy máu, rách da cần rửa sạch và sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám xử lý tránh nhiễm trùng.