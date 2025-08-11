Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cảnh báo "nóng" về việc lừa đảo

Cụ thể, những ngày qua đã xuất hiện một loạt những fanpage giả mạo giải chạy "Răng Hàm Mặt Run" của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM được tạo ra và chạy quảng cáo ồ ạt để lừa đảo người dân.

Trong đó, có fanpage mang tên "Giải chạy Răng Hàm Mặt 2025 - Chạy vì nụ cười trẻ thơ" thu hút 1.500 lượt thích và 1.500 người theo dõi.

Fanpage giả mạo giải chạy của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM (Ảnh: BV).

Fanpage này ngang nhiên quảng cáo giải chạy đã chính thức mở cổng đăng ký, và mỗi bib (số đăng ký tham gia) bán được sẽ góp 50.000 đồng vào quỹ phẫu thuật nụ cười cho bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Bên cạnh đó, còn có fanpage mang tên "Giải chạy Marathon Răng Hàm Mặt 2025 - Bước chạy yêu thương", khẳng định có chức năng thông tin cho giải chạy chính của ngành Răng Hàm Mặt.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM khẳng định, hiện đơn vị không tổ chức bất cứ giải chạy online hay offline nào.

Giải chạy gần nhất tiếp theo của "Răng Hàm Mặt Run" dự kiến diễn ra vào các ngày 16-17/5/2026, nhưng chưa chính thức mở cổng bán vé.

Đồng thời, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cũng chưa chính thức kêu gọi các nhà tài trợ.

Bệnh viện cũng thông tin công khai 2 kênh truyền thông chính thức của giải, gồm website có địa chỉ đường dẫn https://www.rhm.run và tại fanpage https://www.facebook.com/rhm.run.

"Kính mong quý đồng nghiệp, các đối tác và bà con cô bác lưu ý để tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo, thiệt hại đáng tiếc", phía Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cảnh báo.

Ngoài sự việc trên, thời gian gần đây, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM, thậm chí cả cơ quan quản lý cũng liên tục thông tin về những chiêu thức lừa đảo, trục lợi người dân nhẹ dạ, cả tin.

Đầu tháng 8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã nhận một số phản ánh từ người đăng ký hiến mô tạng về vấn đề mạo danh lừa đảo, nhằm mục đích trục lợi.

Cụ thể, một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên của Bệnh viện, gọi điện yêu cầu người đăng ký phải nộp một khoản phí để có thể nhận được thẻ đăng ký hiến tạng do bưu điện chuyển phát.

TS.BS CK2 Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký hiến mô - tạng tại đây, bao gồm gửi đơn đăng ký, cấp và gửi thẻ đến địa chỉ người đăng ký… đều hoàn toàn miễn phí.

Sau khi nhận phản ánh nêu trên, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người đã phản ánh với bưu cục (nơi chuyển thư của Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đi các nơi) để xác minh và xử lý dứt điểm sự việc, nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi tương tự có thể xảy ra.

Một phụ huynh đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con sau khi nhận cuộc gọi giả mạo báo tin trẻ bị tai nạn nặng, cần tiền mổ gấp xảy ra vào thời gian trước đây (Ảnh: BV).

Trước đó, vào ngày 29/7, Sở Y tế TPHCM cũng cảnh báo những ngày gần đây đã xuất hiện thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế nhằm lừa đảo người hiến máu tại TPHCM. Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “kết quả hiến máu bất thường”.

Sở Y tế khẳng định, cơ quan này và đơn vị tiếp nhận hiến máu chỉ liên hệ với người dân bằng các phương thức chính thống. Tin nhắn gửi đến người hiến máu sẽ hiển thị tên thương hiệu “BVTMHH” hoặc “TTHIENMAUTP”.

Bệnh viện tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua ứng dụng, zalo hay bất kỳ đường link nào. Nếu có nghi ngờ, người dân cần gọi ngay đến tổng đài của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM (theo số 028.3955.7858) để xác minh.