Viện Y dược học dân tộc TPHCM thu hồi quyết định buộc thôi việc viên chức

Thu hồi quyết định kỷ luật buộc thôi việc viên chức

Mới đây, Viện Y dược học dân tộc TPHCM đã ra văn bản về việc "thu hồi quyết định thi hành kỷ luật" đối với chị N.B., viên chức trước đó bị "treo" đơn xin nghỉ việc kéo dài.

Cụ thể, theo Quyết định số 1902/QĐ-VYDHDT do bà Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM ký ban hành ngày 2/12, đơn vị này thu hồi Quyết định số 1371/QĐ-VYDHDT ngày 14/10 về việc thi hành kỷ luật đối với viên chức N.B., nhân viên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (hình thức kỷ luật buộc thôi việc vì cho rằng chị B. tự ý bỏ việc).

Lý do vì ngày 13/11, Viện Y dược học dân tộc TPHCM nhận được thông tin chị N.B. đang mang thai tuần thứ 21, kèm theo hồ sơ khám thai. Theo Viện Y dược học dân tộc TPHCM, viên chức nêu trên đã đề nghị đơn vị này cân nhắc việc thu hồi quyết định xử lý kỷ luật đã ban hành.

Chị N.B. thời điểm gửi đơn khiếu nại việc bị "treo" đơn nghỉ việc kéo dài đến phóng viên (Ảnh: Hoàng Lê).

Qua xem xét các quy định pháp luật, căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Viện Y dược học dân tộc thu hồi Quyết định số 1371.

Đến ngày 6/12, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Viện Y dược học dân tộc TPHCM tiếp tục có buổi làm việc với chị N.B., liên quan đến các nội dung nữ viên chức khiếu nại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, theo phiếu chuyển của Công đoàn ngành Y tế TPHCM.

Chủ trì cuộc làm việc này là ông Trần Thúc Bão, Phó Chủ tịch Công đoàn, Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Theo biên bản làm việc, ông Trần Thúc Bão đã hướng dẫn chị B. thực hiện các thủ tục làm đơn, gửi đơn khiếu nại (nếu có) về đúng đơn vị thụ lý và giải quyết đơn theo quy định, là Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Kế đến, căn cứ nhu cầu nghỉ việc của viên chức, ông Bão thực hiện hướng dẫn chị N.B. làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Nhân viên y tế làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: HL).

Chị N.B. có nêu thắc mắc về việc Viện Y dược học dân tộc TPHCM giải quyết chế độ thai sản của mình, khi chị sinh em bé đầu tiên vào năm 2022. Ngoài ra, nữ viên chức cũng đặt câu hỏi, sau khi làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp của chị sẽ được giải quyết như thế nào?

Phản hồi các ý trên, ông Trần Thúc Bão cho biết sẽ chuyển các nội dung thắc mắc của chị N.B. cho Ban Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM chỉ đạo thực hiện sớm nhất theo quy định.

Xin đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ được hỗ trợ giải quyết nghỉ việc?

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 9/12, chị N.B. cho biết, tại cuộc họp ngày 6/12, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Viện Y dược học dân tộc TPHCM đã đề xuất chị làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng, hứa hẹn nếu viên chức chọn cách này sẽ cố gắng giải quyết nghỉ việc trong 15-20 ngày.

Ngược lại, nếu chị B. không đồng ý với cách trên, sự việc của nữ nhân viên y tế sẽ kéo dài thời gian.

Như đã thông tin, từ giữa tháng 8, phóng viên báo Dân trí đã nhận được phản ánh của nhiều nhân viên y tế làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Họ cho biết chịu nhiều bất cập trong các hoạt động của đơn vị này, như: Tự ý trừ nhiều ngày lương từ đầu năm đến nay với danh nghĩa đóng góp từ thiện; liên tục tổ chức hội thảo thu phí; điều động đi các chương trình của đơn vị nhưng cấn trừ vào ngày nghỉ; thu tiền xác nhận thực hành của nhân viên cơ hữu đã cống hiến thời gian dài.

Bên cạnh đó, phóng viên cũng nhận được đơn khiếu nại của chị N.B., viên chức khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, cho biết bị "treo" bảo hiểm xã hội kéo dài vì không được giải quyết đơn xin nghỉ việc chính đáng suốt hơn 2 năm, khiến cuộc sống lao đao.

Đến tháng 10, Viện Y dược học dân tộc TPHCM tiếp tục công bố quyết định kỷ luật chị B., với hình thức buộc thôi việc. Ngoài ra đến nay, Viện Y dược học dân tộc TPHCM cũng chưa giải quyết các chế độ thai sản cho nữ viên chức, dù chị B. đã thông báo việc mang thai từ năm 2022.

Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: HL).

Sau khi phản ánh các vấn đề bất cập trên, báo Dân trí đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện Viện Y dược học dân tộc TPHCM. Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện việc thanh tra vẫn đang tiến hành.

Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh khám xét nhà và nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Đến ngày 26/11, Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác (cũng như tạm đình chỉ chức vụ) với Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, do ông Huỳnh Nguyễn Lộc đang bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ" của Bộ Công an.

Sở Y tế TPHCM cũng thống nhất giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng, Viện Y dược học dân tộc TPHCM phụ trách quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của Viện trưởng, cho đến khi có quyết định của cấp thẩm quyền.