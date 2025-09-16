Uống rượu ngâm, người đàn ông nhập viện vì ngộ độc methanol

Ngày 15/9, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho hay đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh 63 tuổi bị ngộ độc, sau khi uống rượu ngâm được 2 ngày.

Trước đó, người đàn ông có tiền sử uống rượu nhiều, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhìn mờ, lơ mơ. Tại bệnh viện, các bác sĩ đo được nồng độ acid trong máu người đàn ông tăng quá cao đe doạ tính mạng, nghi ngờ ngộ độc methanol.

Tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, người bệnh được sử dụng thuốc giải độc, lọc máu để loại trừ chất độc cùng một số điều trị nâng đỡ khác.

Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sau 72 giờ, người bệnh đã cải thiện, tỉnh táo.

Uống rượu ngâm, rượu tự pha không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến ngộ độc, nguy kịch đến tính mạng (Ảnh minh họa: Unsplash).

Qua trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cảnh báo người dân về việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, rượu tự pha và rượu ngâm. Những loại rượu này thường bị trộn thêm methanol (cồn công nghiệp) nhằm tăng nồng độ và giảm giá thành.

Khi vào cơ thể, methanol bị chuyển hóa thành các chất cực độc, gây tổn thương não và thị lực, toan chuyển hóa, suy đa cơ quan và có thể dẫn tới tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Các triệu chứng điển hình của ngộ độc methanol thường xuất hiện sau khi uống rượu chứa methanol vài giờ, một số trường hợp có thể đến vài ngày, bao gồm nhìn mờ, như có “sương mù”, thậm chí mất thị lực; đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói; thở nhanh; lơ mơ, rối loạn ý thức, có thể hôn mê sâu.

Điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn có thói quen tự nấu rượu, tự ngâm rượu với cây cỏ, động vật hoặc mua rượu trôi nổi không kiểm định chất lượng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra một số vụ ngộ độc rượu tập thể trong cộng đồng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu tự pha, rượu ngâm không rõ nguồn gốc; chỉ mua rượu có nhãn mác, chứng nhận an toàn thực phẩm từ cơ sở uy tín.

Sau khi uống rượu nếu xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, đau đầu, buồn nôn, thở nhanh, mọi người cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.