Hiếm gặp: Người đàn ông mắc cùng lúc 3 loại ung thư

Nam bệnh nhân 72 tuổi có tiền sử phát hiện ung thư miệng và được phẫu thuật vào năm 2017.

Đến tháng 4, bệnh nhân phát hiện đau tại vị trí mắc ung thư trước đây. Khi đi khám, ông được chẩn đoán ung thư miệng tái phát.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, BSCKI Ninh Công Vi - Chuyên khoa ung bướu, cho biết, khi tiến hành chẩn đoán giai đoạn K tái phát, lại bất ngờ phát hiện bệnh nhân mắc thêm ung thư thực quản và ung thư đại tràng (3 loại giải phẫu bệnh khác nhau).

Bệnh nhân được điều trị qua 2 pha (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

"Việc phát hiện 3 bệnh ung thư khác nhau (không phải do di căn) cùng 1 thời điểm ở 1 bệnh nhân là rất hiếm gặp", BS Vi chia sẻ.

Bệnh nhân ngay lập tức được mổ nội soi cắt ESD khối u đại tràng. Tiếp theo, bệnh nhân được thực hiện một pha điều trị song song 2 vị trí, hoá trị 1 lần/tuần, xạ đồng thời cả vào vùng khẩu cái và thực quản, với mục đích kìm sự phát triển của cả 2 ung thư sau đó sẽ đánh vào từng loại ung thư.

"Vì quá trình điều trị liên tục, vùng rộng, thời gian dài trên nền bệnh nhân lớn tuổi nên chúng tôi đã chỉ định truyền dinh dưỡng nâng đỡ thể trạng, đi kèm dùng thuốc hỗ trợ chuyển hoá, chống viêm, làm dịu cơn đau, truyền máu và dùng thuốc nâng đỡ miễn dịch để đảm bảo bệnh nhân theo được quá trình điều trị tốt nhất", BS Vi thông tin.

Hiện tại, bệnh nhân có sức khoẻ tốt, hồi phục nhanh chóng. Bệnh nhân sẽ được đánh giá lại tất cả các vị trí đã điều trị sau 1 tháng nữa.

Theo chuyên gia, với bệnh ung thư, càng phát hiện sớm, cơ hội điều trị khỏi càng cao. Có những bệnh nhân ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, tuyến giáp... phát hiện ở giai đoạn đầu, được điều trị khỏi, sống khỏe mạnh vài chục năm, vẫn kết hôn, sinh con bình thường.

Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị sẽ khó khăn hơn, giảm chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh việc duy trì một lối sống lành mạnh, hãy lên lịch khám tầm soát ung thư. Bạn hãy nói chuyện với bác sĩ về những kiểm tra sàng lọc ung thư nào là tốt nhất dựa trên các yếu tố rủi ro của bạn.

Ngoài ra, hãy hỏi bác sĩ về việc tiêm vaccine. Một số loại virus làm tăng nguy cơ ung thư. Chủng ngừa có thể giúp ngăn ngừa những loại virus này, bao gồm viêm gan B, làm tăng nguy cơ ung thư gan và virus gây u nhú ở người (HPV), làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư khác.