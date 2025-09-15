Thêm 2 thứ này giúp nước mía thành "thuốc quý" giải độc gan

Thức uống giải khát bình dân nhiều giá trị sức khỏe

Nước mía chứa carbohydrate tự nhiên, cùng các khoáng chất như kali, magie, canxi và đặc biệt là hợp chất polyphenol. Đây là thành phần có khả năng chống oxy hóa. Những chất này giúp giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào gan.

Bổ sung chanh và gừng vào nước mía giúp tăng giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (Journal of Food Science and Technology), nước mía có thể cải thiện tình trạng viêm và hỗ trợ chức năng gan trong quá trình giải độc.

Tiến sĩ Vandana Sheth, chuyên gia dinh dưỡng thuộc Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (AND), nhận định rằng nước mía chứa chất chống oxy hóa có thể giúp gan chống lại tác động từ các gốc tự do. Các gốc tự do vốn là yếu tố nguy cơ làm tổn thương tế bào gan.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng dù có lợi, nước mía vẫn là nguồn đường tự nhiên cao. Việc tiêu thụ cần điều độ, đặc biệt với những người mắc bệnh chuyển hóa.

Bổ sung chanh và gừng vào nước mía giúp tăng lợi ích

Chanh tươi giàu vitamin C, axit citric và flavonoid. Những hợp chất này có vai trò quan trọng trong quá trình khử độc của gan. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, trong khi axit citric hỗ trợ hòa tan sỏi nhỏ trong đường tiết niệu, giảm gánh nặng cho gan và thận.

Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu vitamin C có thể giúp giảm nồng độ men gan ALT. Đây là chỉ số thường tăng ở người mắc gan nhiễm mỡ.

Việc pha vài giọt chanh vào nước mía không chỉ giúp giảm vị ngọt gắt mà còn làm hạ chỉ số đường huyết của thức uống, khiến nước mía phù hợp hơn với người có nhu cầu kiểm soát đường.

Từ lâu, gừng đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc giúp hỗ trợ tiêu hóa, lưu thông máu và kháng viêm.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, gừng chứa gingerol và shogaol. Hai hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh, giúp hạn chế tổn thương gan do viêm mạn tính.

Việc bổ sung gừng vào chế độ ăn có thể mang lại lợi ích đặc biệt cho người có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Khi kết hợp với nước mía, gừng không chỉ tăng hương vị mà còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa, ngăn ngừa tích tụ mỡ ở gan.

Cách pha nước mía chanh gừng giúp hỗ trợ gan

Nguyên liệu:

- 200ml nước mía tươi

- 1–2 lát gừng mỏng

- 1–2 lát chanh tươi hoặc vài giọt nước cốt chanh

Cách pha: Cho gừng vào nước mía, khuấy nhẹ. Thêm chanh sau cùng để giữ tối đa lượng vitamin C. Có thể uống mát hoặc thêm vài viên đá nhỏ tùy khẩu vị.

Lưu ý:

- Không thêm đường.

- Uống 2–3 lần/tuần, mỗi lần không quá 250ml.

- Người mắc tiểu đường, béo phì, bệnh thận mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Để đảm bảo an toàn, nên chọn nước mía ép tại chỗ, dụng cụ sạch sẽ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Dù nước mía chanh gừng có thể hỗ trợ gan thải độc, nhưng không thể thay thế cho lối sống lành mạnh hay phác đồ điều trị y khoa. Việc duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và tầm soát sức khỏe định kỳ vẫn là nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ gan và toàn cơ thể.