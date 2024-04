Uống nước trước bữa ăn có thực sự giúp bạn giảm cân?

Đề xuất này có vẻ là một ý tưởng hợp lý? Nếu bạn đổ đầy nước vào dạ dày trước khi ăn, bạn sẽ cảm thấy no hơn và ngừng ăn sớm hơn. Vậy liệu điều đó có thực sự hiệu quả? Tại sao mọi người nói uống nước có thể giúp giảm cân?

Có 3 lý thuyết hàng đầu về vấn đề này. Thứ nhất là cảm thấy no thì sẽ ăn ít. Nhiều người nghĩ điều này đúng. Dạ dày của bạn có các dây thần kinh cảm nhận sự căng thẳng và gửi tín hiệu đến não rằng đã đến lúc ngừng ăn.

Theo Tiến sĩ Robert H. Shmerling, Trường Y Harvard, một số nghiên cứu nhỏ, ngắn hạn ủng hộ ý tưởng này. Ví dụ, những người tham gia nghiên cứu lớn tuổi uống một cốc nước đầy trước bữa ăn có xu hướng ăn ít hơn những người không uống.

Nhiều người cho rằng uống nước trước bữa ăn có thể khiến bạn ăn ít đi, từ đó giúp giảm cân (Ảnh: W.H).

Một nghiên cứu khác cho thấy những người theo chế độ ăn ít calo và uống thêm nước trước bữa ăn sẽ ít thèm ăn hơn và giảm cân nhiều hơn trong 12 tuần so với những người có chế độ ăn tương tự nhưng không uống thêm nước.

Nhưng cả hai nghiên cứu đều không đánh giá tác động của việc uống thêm nước đối với việc giảm cân lâu dài.

Thứ 2 là đốt cháy calo. Nước chúng ta uống phải được đun nóng đến nhiệt độ cơ thể, quá trình này đòi hỏi cơ thể phải tiêu hao năng lượng. Năng lượng dành cho việc này - được gọi là sinh nhiệt - có thể bù đắp lượng calo từ bữa ăn.

Mặc dù các nghiên cứu cũ đưa ra một số bằng chứng ủng hộ cho lời giải thích này nhưng các nghiên cứu gần đây không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nước uống đốt cháy nhiều calo. Điều đó đặt ra câu hỏi về lời giải thích về sinh nhiệt cho việc giảm cân do nước gây ra.

Thứ 3, bạn không đói mà khát. Lời giải thích này cho thấy rằng đôi khi chúng ta vào bếp tìm thứ gì đó để ăn khi chúng ta thực sự khát hơn là đói. Nếu đúng như vậy, uống nước không chứa calo có thể giúp chúng ta không tiêu thụ lượng calo không cần thiết và điều đó có thể thúc đẩy quá trình giảm cân.

Việc điều chỉnh cơn khát và cơn đói rất phức tạp và thay đổi theo tuổi thọ của mỗi người. Ví dụ, cơn khát có thể giảm đi ở người lớn tuổi. Nhưng TS Robert H. Shmerling cho biết, ông không thể tìm thấy nghiên cứu thuyết phục nào trên người ủng hộ quan điểm cho rằng những người khát hiểu sai về cảm giác đói hoặc đây là lý do tại sao uống nước có thể giúp giảm cân.

Uống đủ nước sẽ cải thiện khả năng tập thể dục và do đó giảm cân. Mệt mỏi cơ bắp, chuột rút và kiệt sức vì nóng đều có thể xảy ra do mất nước. Đó là lý do tại sao nên bổ sung thêm nước trước khi tập thể dục, đặc biệt đối với các vận động viên tập luyện trong môi trường nóng.

Thay đồ uống có hàm lượng calo cao bằng nước lọc có thể giúp bạn giảm cân. Nếu bạn thường uống đồ uống có hàm lượng calo cao (chẳng hạn như nước ngọt có đường hoặc rượu), việc thay thế chúng bằng nước thường xuyên có thể giúp giảm cân theo thời gian.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc giảm đáng kể lượng calo nạp vào bằng cách thay thế nước cho đồ uống có hàm lượng calo cao hơn chắc chắn có thể dẫn đến giảm cân lâu dài. Mặc dù rất khó để thiết kế một nghiên cứu để chứng minh điều này, nhưng bằng chứng gián tiếp cho thấy mối liên hệ giữa việc thay thế nước cho đồ uống có hàm lượng calo cao và việc giảm cân.

Vậy bạn có nên uống nước trước hoặc trong bữa ăn, hay thậm chí vào những thời điểm khác trong ngày để giảm cân?

Theo TS Robert H. Shmerling, một số bằng chứng cho thấy điều này có thể hỗ trợ giảm cân, ít nhất là đối với một số người. Nhưng những nghiên cứu đó hầu hết đều có quy mô nhỏ, ngắn hạn hoặc dựa trên dữ liệu trên động vật. Ngay cả những nghiên cứu tích cực cũng chỉ tìm thấy những lợi ích khiêm tốn.

Theo ông, mặc dù nhiều người đề xuất phương pháp này nhưng có vẻ như nó dựa trên một lý thuyết không chắc chắn.

Làm gì để giảm cân?

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết, mỗi người khi muốn giảm cân cần đặt ra mục tiêu cân nặng phù hợp, tập trung vào việc đạt được sức khỏe tốt, năng lượng tốt, chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, thân thiện hơn và yêu thương nhiều hơn thay vì cố gắng giảm cân.

Đồng thời, tìm hiểu thông tin và giảm cân một cách đúng đắn. Bạn nên kiểm soát lượng calo nạp vào gây nên sự thâm hụt từ đó cơ thể sẽ đốt mỡ tạo năng lượng thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả.

Thay vì sử dụng những cách giảm cân cực đoan thì nên nghe ý kiến của chuyên gia, những người có kiến thức về dinh dưỡng để có một thực đơn ăn uống khoa học và lành mạnh hơn.

Bên cạnh đó, cần duy trì tập luyện thể thao lành mạnh. Thay vì cứ cố gắng tập luyện "điên cuồng" và không kiểm soát, bạn hãy lựa chọn cho mình một bộ môn dựa theo sở thích của bản thân. Khi tập luyện theo đúng sở thích sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, dần xóa bỏ các ám ảnh, nỗi lo sợ về cân nặng.