Ca ghép tim - phổi đầu tiên ở Việt Nam: Tôi thực sự được tái sinh

Dấu mốc quan trọng trong bản đồ ghép tạng thế giới

Sáng 10/9, tại Bệnh viện Việt Đức, chị Trần Như Quỳnh xuất hiện tươi tắn, đầy sức sống, trái ngược với hình ảnh gần 50 ngày trước đó, trước khi chị được ghép khối tim - phổi.

Chị Quỳnh chia sẻ: "Tôi không thể ngờ có ngày mình lại thở được như một người bình thường. Trước đây, chỉ nằm thở thôi cũng đã thấy nặng nhọc, giờ có thể đi lại, vận động như người bình thường. Mình rất trân trọng, cảm ơn các bác sĩ, đặc biệt tri ân người đã hiến tạng để mình được tái sinh.

Mong rằng, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội tái sinh, từ cõi chết trở về như mình".

Chị Quỳnh và con trai tại Bệnh viện Việt Đức sáng 10/9 (Ảnh: H.M).

Trong khi đó, con trai duy nhất của chị Quỳnh cũng xúc động nói lời cảm ơn các y bác sĩ đã chữa bệnh cho mẹ, để mẹ có thể trở về với em và mọi người.

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ niềm vui, khi ca ghép tim - phổi được thực hiện thành công.

"Sự thành công của ca ghép đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh nguy kịch", TS Hùng nói.

Ghép tim - phổi là một kỹ thuật y học tiên tiến, trong đó cả tim và hai phổi của người bệnh được thay thế đồng thời bằng tim và hai phổi khỏe mạnh từ người hiến tạng phù hợp. Đây là giải pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và bệnh phổi giai đoạn cuối.

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, phối hợp nhiều chuyên khoa và hệ thống hồi sức, chăm sóc sau mổ đặc biệt.

Trên thế giới, ghép tim - phổi được thực hiện rất ít do yêu cầu nguồn tạng hiếm, quy trình phẫu thuật phức tạp và nguy cơ biến chứng cao; được chỉ định cho những trường hợp mắc đồng thời bệnh tim và bệnh phổi giai đoạn cuối khi tất cả các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả.

Đây là kỹ thuật cực kỳ phức tạp, mỗi năm toàn thế giới chỉ thực hiện khoảng 100 ca ghép loại này.

TS.BS Dương Đức Hùng trao quà của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tới bệnh nhân (Ảnh: H.M).

"Rất mạo hiểm, vì chỉ cần một tạng không đáp ứng, tạng còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đứng trước một người bệnh không còn cơ hội sống, lại có nguồn tạng hiến phù hợp, các bác sĩ quyết định nỗ lực hết sức giành giật lại sự sống cho người bệnh", TS Hùng nói.

Hơn 100 ca ghép tim được thực hiện thành công

TS Hùng cho biết, ghép tim được thực hiện thường quy tại bệnh viện với kết quả tốt.

Tại Bệnh viện Việt Đức đã có 104 ca ghép tim được thực hiện thành công, trong đó có ca ghép tim cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam; ghép tim - thận lần đầu tiên; ghép tim - gan lần đầu tiên; ghép tim - phổi lần đầu tiên.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thực hiện thành công ghép tim cho bệnh nhân lớn tuổi nhất (70 tuổi), cũng như những trường hợp có nhiều bệnh nền phức tạp như đái tháo đường, cao huyết áp, suy thận - vốn được đánh giá có tỷ lệ sống thấp theo khuyến cáo quốc tế.

Việc thực hiện hơn 100 ca ghép tim không chỉ là cột mốc quan trọng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mà còn là dấu ấn lớn đối với ngành y tế Việt Nam. Thành tựu này mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc làm chủ một trong những kỹ thuật ghép tạng khó nhất thế giới.

Theo TS Hùng, Giám đốc Bệnh viện, công tác vận động hiến tạng tại Việt Đức có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trong 13 năm (2010-2023) cả nước mới có 100 ca hiến tạng, thì chỉ trong 2 năm (2024-2025), riêng tại Việt Đức đã có 50 ca hiến tạng.

Sự gia tăng mạnh mẽ này giúp nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối có cơ hội được cứu sống bằng ghép tim.