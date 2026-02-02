Uống cà phê buổi sáng theo cách này có thể làm rối loạn đường ruột

Cà phê giúp cơ thể tỉnh táo vào buổi sáng và thậm chí còn được cho là mang lại một số lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, hội chứng chuyển hóa, béo phì và một số loại ung thư.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên uống cà phê kèm đường hoặc các loại đồ uống cà phê pha sẵn nhiều đường vào buổi sáng, thói quen này có thể phản tác dụng, đặc biệt đối với sức khỏe đường ruột.

"Những đồ uống cà phê có thêm đường như latte, caramel macchiato, cà phê đóng chai hay cà phê pha nhiều siro, kem béo hoặc chất tạo ngọt không phải là cách lý tưởng để bắt đầu ngày mới", bác sĩ tiêu hóa Ekta Gupta cho biết.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kara Hochreiter, người làm việc trong lĩnh vực y học chức năng, vấn đề nằm ở hai yếu tố kết hợp. Các loại cà phê nhiều đường chứa đồng thời hai tác nhân dễ gây kích ứng đường ruột là lượng đường dư thừa và caffeine.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ nhiều đường bổ sung có thể thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn đường ruột gây viêm, trong khi caffeine có thể làm tăng tiết axit dạ dày hoặc kích thích nhu động ruột, khiến bạn buộc phải đi vệ sinh sớm.

Đồ uống cà phê ngọt vào buổi sáng và ảnh hưởng tới tiêu hóa (Ảnh: Unsplash).

Bài viết trên EatingWell cho rằng bạn không cần phải từ bỏ cà phê buổi sáng để bảo vệ đường ruột. Tuy nhiên, các bác sĩ tiêu hóa cho rằng bạn nên cân nhắc lại việc sử dụng chất tạo ngọt.

Gây đầy hơi và chướng bụng

Theo các chuyên gia, cơ thể dễ xuất hiện cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau khi uống cà phê ngọt vào buổi sáng và đây không phải là hiện tượng hiếm gặp.

Bác sĩ tiêu hóa James J. Lee cho biết, việc tiêu thụ đồ uống chứa nhiều đường ngay từ đầu ngày có thể gây ra những rối loạn nhất định ở hệ tiêu hóa.

"Đường làm tăng nhanh lượng đường trong máu, từ đó ảnh hưởng đến nhu động ruột, dễ dẫn đến hiện tượng sinh hơi và đầy bụng", bác sĩ Lee phân tích.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đồ uống có hàm lượng đường cao có liên quan đến nguy cơ táo bón, nhiều khả năng do làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn và chất lỏng trong ống tiêu hóa.

Làm rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột

Theo bác sĩ Gupta, đường có thể tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn bất lợi phát triển trong đường ruột. Việc tiêu thụ đường bổ sung được cho là thúc đẩy sự gia tăng của các vi sinh vật gây viêm, từ đó làm xáo trộn và mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều đường bổ sung và nguy cơ xuất hiện hội chứng ruột kích thích, một rối loạn tiêu hóa mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.

Thúc đẩy tình trạng viêm

Đường ruột được xem là một trong những "tuyến phòng thủ" quan trọng của cơ thể trước bệnh tật và nhiễm trùng. Khi tình trạng viêm xuất hiện, chức năng bảo vệ này có thể bị suy giảm đáng kể.

"Đồ uống chứa nhiều đường có thể nuôi dưỡng các vi khuẩn có hại trong đường ruột, làm mất cân bằng hệ vi sinh", bác sĩ Lee cho biết.

Sự mất cân bằng này không chỉ làm xáo trộn hệ vi khuẩn đường ruột mà còn kích hoạt các phản ứng viêm, dẫn tới tổn thương niêm mạc ruột.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa tình trạng viêm đường ruột kéo dài và nguy cơ gia tăng bệnh đái tháo đường type 2, cho thấy tác động của chế độ ăn nhiều đường có thể vượt xa các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Gây trào ngược axit

Nếu thường xuyên phải sử dụng thuốc kháng axit hoặc thuốc điều trị trào ngược, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thói quen uống cà phê ngọt hằng ngày.

"Caffeine khi kết hợp với đường có thể kích thích dạ dày tăng tiết axit, khiến tình trạng trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng", bác sĩ Lee cảnh báo.

Cùng quan điểm này, bác sĩ Gupta cho biết các triệu chứng trào ngược dạ dày, thực quản có xu hướng nặng hơn khi uống cà phê chứa caffeine lúc bụng đói, đặc biệt nếu đồ uống đó có hàm lượng đường cao.

Những thức uống buổi sáng thân thiện với đường ruột

Các chuyên gia cho rằng việc giảm bớt hoặc loại bỏ đường bổ sung là một điều nên cân nhắc khi uống cà phê vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Kefir không đường: Đây là loại đồ uống lên men giàu lợi khuẩn, có tác dụng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm kefir bán sẵn trên thị trường lại chứa hàm lượng đường khá cao.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên kefir không đường, nếu cần tạo vị ngọt, có thể kết hợp cùng trái cây tươi hoặc trái cây đông lạnh để tăng hương vị mà vẫn kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Nước lọc: Dù đơn giản, nước lọc vẫn là lựa chọn hiệu quả để khởi đầu ngày mới.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể cần được bù nước để duy trì các chức năng sinh lý và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Để tăng hương vị và lợi ích, bác sĩ Gupta khuyến nghị có thể thêm một lát chanh vào nước ấm.

Cách này giúp cấp nước cho cơ thể, kích thích nhẹ quá trình tiêu hóa, làm dịu niêm mạc ruột và đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bị trào ngược hoặc đầy hơi.

Trà không đường: Các loại trà không đường, bao gồm cả trà thảo mộc như trà bạc hà hay trà gừng, được xem là lựa chọn thay thế lành mạnh cho cà phê pha nhiều đường.

So với cà phê, trà thường chứa ít caffeine hơn và nhiều loại còn giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể dễ dung nạp và nhẹ nhàng hơn với dạ dày.

Nếu trào ngược dạ dày là vấn đề thường gặp, bác sĩ Lee cho biết việc chuyển từ đồ uống chứa caffeine sang nước ấm hoặc trà gừng có thể góp phần làm giảm tiết axit, qua đó cải thiện triệu chứng khó chịu.

Cà phê không đường: Người uống cà phê không nhất thiết phải từ bỏ thói quen này, nhưng nên cân nhắc lại cách pha chế.

Cà phê đen không đường được xem là lựa chọn thân thiện với đường ruột

Thay cho các loại latte nhiều đường hoặc kem béo, chuyên gia Hochreiter khuyến nghị lựa chọn cà phê đen hoặc Americano.

Nếu muốn tăng hương vị hay độ béo, có thể thêm một chút quế hoặc một lượng nhỏ sữa phù hợp, vừa giúp dễ uống hơn vừa hạn chế gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Nhận định của chuyên gia

Các đồ uống chứa đường bổ sung không chỉ làm tăng nhanh đường huyết mà còn có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thúc đẩy phản ứng viêm và gây cảm giác đầy hơi, chướng bụng.

Với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị trào ngược dạ dày, sự kết hợp giữa đường và caffeine còn có nguy cơ khiến triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.

Vì vậy cần giảm tối đa lượng đường trong đồ uống buổi sáng hoặc chuyển sang những lựa chọn thân thiện hơn với đường ruột như kefir không đường, nước ấm pha chanh hay các loại trà không đường. Những thay đổi nhỏ này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tiêu hóa về lâu dài.