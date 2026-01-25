Người có nguy cơ tiểu đường nên biết điều này về cà phê rang

Cà phê rang là dòng cà phê được trải qua quy trình rang với nhiệt độ cao, với mục đích mang đến chất lượng hạt cà phê thơm ngon, mang đến hương vị đậm đà khi pha chế (Ảnh: Scribblers Coffee).

Các nhà khoa học phát hiện một số hợp chất trong cà phê không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo mà còn có khả năng ức chế alpha glucosidase, một loại enzyme giữ vai trò quan trọng trong cơ chế hình thành bệnh tiểu đường type 2.

Đáng chú ý, hiệu quả của những hợp chất này được ghi nhận vượt trội hơn so với một số loại thuốc điều trị tiểu đường đang được sử dụng phổ biến.

Do alpha glucosidase ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phân giải carbohydrate và lượng đường đi vào máu, phát hiện trên mở ra triển vọng phát triển các thành phần thực phẩm chức năng mới nhằm hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

Tiềm năng chống tiểu đường của cà phê

Theo nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research, nhóm tác giả thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết thực phẩm chức năng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thông qua các hợp chất như chất chống oxy hóa, hợp chất bảo vệ thần kinh hoặc các thành phần giúp làm giảm đường huyết.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác các hợp chất có lợi này không hề đơn giản do cấu trúc hóa học của thực phẩm vốn rất phức tạp.

Nhóm nghiên cứu do Minghua Qiu dẫn đầu đã cung cấp những bằng chứng mới về hoạt tính chống tiểu đường chưa từng được ghi nhận của cà phê, đồng thời làm rõ hơn vai trò tiềm năng của cà phê như một loại thực phẩm chức năng.

Cụ thể, nhóm đã xây dựng một quy trình ba bước, tập trung vào hoạt tính sinh học, nhằm phát hiện các ester diterpene có trong hạt cà phê rang.

Phương pháp này cho phép phát hiện cả những hợp chất phổ biến lẫn các hợp chất chỉ tồn tại với hàm lượng cực thấp, đồng thời giảm lượng dung môi sử dụng và rút ngắn thời gian phân tích.

Từ cà phê rang, các nhà khoa học đã tách chiết hỗn hợp hợp chất diterpene và chia thành 19 phân đoạn khác nhau. Mỗi phân đoạn được phân tích thành phần hóa học song song với việc kiểm tra khả năng ức chế alpha glucosidase.

Kết quả cho thấy, từ những phân đoạn có hoạt tính sinh học mạnh nhất, nhóm nghiên cứu đã phân lập được ba hợp chất diterpene hoàn toàn mới, mang tên caffaldehyde A, B và C.

Các hợp chất này thể hiện khả năng ức chế alpha glucosidase với hiệu lực cao, qua đó làm chậm quá trình phân giải carbohydrate và hấp thu đường vào máu. Hiệu quả của chúng được đánh giá cao hơn so với một số thuốc điều trị tiểu đường type 2 hiện nay, cho thấy tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Người uống cà phê nên hiểu thế nào?

Cà phê rang có khả năng ức chế alpha glucosidase một loại enzyme giữ vai trò quan trọng trong cơ chế hình thành bệnh tiểu đường type 2.

Cả ba hợp chất caffaldehyde phát hiện trong cà phê rang đều cho thấy khả năng ức chế các enzyme liên quan trực tiếp đến tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Thông qua các kỹ thuật phân tích hiện đại, nhóm nghiên cứu cũng xác định thêm nhiều hợp chất vi lượng mới trong cà phê rang, trước đây chưa từng được ghi nhận.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cà phê không chỉ là một loại đồ uống giúp tỉnh táo, mà còn chứa những thành phần sinh học tiềm năng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các tác dụng này vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn trước khi có thể ứng dụng trong thực tế dinh dưỡng và điều trị.

Phát hiện trên mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ cà phê, nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và quản lý bệnh tiểu đường.

Không chỉ giới hạn ở cà phê, phương pháp sàng lọc có độ chính xác cao, sử dụng ít dung môi này còn có thể được áp dụng cho nhiều nguồn thực phẩm phức tạp khác, giúp nhanh chóng phát hiện các hợp chất có lợi cho sức khỏe.