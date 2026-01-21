Điều gì xảy ra với gan khi bạn uống cà phê mỗi ngày?

Nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế ghi nhận, những người uống cà phê đều đặn, kể cả cà phê không caffeine, thường ít gặp các vấn đề về gan hơn so với người không uống.

Bài tổng hợp các nghiên cứu của nhà báo Sarah Jividen, chuyên gia về lĩnh vực y tế cho rằng, những hợp chất tự nhiên có trong cà phê như caffeine, polyphenol và nhóm diterpene có tác dụng đến gan.

Dữ liệu dịch tễ học cho thấy cả cà phê có caffeine và cà phê đã khử caffeine đều liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan thấp hơn, cho thấy lợi ích không chỉ đến từ caffeine mà còn từ các hợp chất sinh học khác trong cà phê, như polyphenol và diterpene.

Uống cà phê có liên quan đến việc giảm các vấn đề về gan (Ảnh: Getty).

Chúng có khả năng chống oxy hóa, giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào gan. Đáng chú ý, lợi ích bảo vệ gan được ghi nhận ở cả cà phê có caffeine và cà phê đã khử caffeine.

Gan hưởng lợi như thế nào từ cà phê mỗi ngày?

Theo Verywell Health, cà phê có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong tế bào gan, từ đó góp phần làm chậm hoặc hạn chế nguy cơ tiến triển của gan nhiễm mỡ.

Các hợp chất sinh học trong cà phê còn có tác dụng chống stress oxy hóa và giảm phản ứng viêm, hai yếu tố được xem là "chất xúc tác" gây tổn thương tế bào gan theo thời gian.

Việc uống cà phê thường xuyên còn được cho là có khả năng làm chậm quá trình hình xơ hóa gan, bước đệm nguy hiểm dẫn tới xơ gan và suy gan mạn tính.

Nhờ những cơ chế này, người uống cà phê đều đặn được ghi nhận ít gặp các vấn đề về gan hơn, tốc độ tiến triển bệnh gan chậm hơn, đồng thời nguy cơ mắc ung thư gan cũng thấp hơn so với những người không uống hoặc uống rất ít cà phê.

Cà phê và bệnh gan nhiễm mỡ

Một phân tích nghiên cứu công bố năm 2021 cho thấy, trong nhóm bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa, những người duy trì thói quen uống cà phê có nguy cơ tiến triển thành xơ gan thấp hơn khoảng 35% so với người không uống.

Cà phê và vai trò hỗ trợ bảo vệ gan trước nguy cơ xơ hóa (Ảnh: Getty).

Xơ gan là tình trạng sẹo hóa mô gan không hồi phục, liên quan trực tiếp đến nguy cơ xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng như suy gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa và ung thư gan.

Các nhà nghiên cứu nhận định, cà phê có thể không ngăn chặn hoàn toàn sự tích tụ mỡ trong gan, nhưng lại liên quan đến việc làm chậm quá trình hình thành sẹo gan.

Đây được xem là yếu tố then chốt giúp bảo vệ chức năng gan và cải thiện tiên lượng sức khỏe gan về lâu dài, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

Uống cà phê thế nào để vừa tốt cho gan, vừa an toàn cho sức khỏe?

Các nghiên cứu cho thấy, mức tiêu thụ mang lại lợi ích rõ rệt nhất cho chức năng gan là khoảng 3-4 tách cà phê mỗi ngày. Việc uống nhiều hơn ngưỡng này không ghi nhận thêm lợi ích bảo vệ gan một cách rõ ràng.

Tuy nhiên, người trưởng thành khỏe mạnh được khuyến nghị không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày.

Lượng này tương đương khoảng 2–3 tách cà phê cỡ 355ml, tùy thuộc vào phương pháp pha và độ đậm nhạt.

Với cà phê có caffeine, tổng lượng uống không nên vượt quá khoảng 1.050ml mỗi ngày để tránh các tác dụng không mong muốn như tim đập nhanh, mất ngủ hoặc lo âu.

Một số phân tích còn ghi nhận cà phê xay và cà phê lọc có xu hướng mang lại tác dụng bảo vệ gan nhỉnh hơn, dù nhìn chung hầu hết các loại cà phê đều thể hiện lợi ích tích cực ở mức độ nhất định.

Hai hợp chất cafestol và kahweol được cho là có tác dụng bảo vệ gan, nhưng đồng thời có thể làm tăng cholesterol LDL ở những người thường xuyên uống cà phê không lọc, như cà phê pha bằng French press hoặc sử dụng phin kim loại.

Trong khi đó, cà phê lọc qua giấy có khả năng loại bỏ phần lớn cafestol và kahweol, nhờ đó giảm nguy cơ làm tăng cholesterol, được đánh giá là thân thiện hơn với sức khỏe tim mạch.