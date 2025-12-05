Ung thư vú là nỗi ám ảnh của phụ nữ, với hơn 24.000 ca mắc mỗi năm

Chiều 5/12, tại Lễ trao tặng túi ngực cho người bệnh ung thư vú kết hợp với khóa đào tạo chuyên môn về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vú diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, ung thư vú hiện là bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Theo thống kê GLOBOCAN năm 2022, mỗi năm toàn cầu ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và khoảng 666.000 trường hợp tử vong do bệnh này. Tại Việt Nam, số ca mắc mới ước tính khoảng 24.600 trường hợp với hơn 10.000 ca tử vong hằng năm.

Ở khu vực châu Á, ung thư vú là nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai ở phụ nữ và chiếm tới 39% tổng số ca ung thư vú trên toàn thế giới.

Hiện nay, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương pháp chẩn đoán và điều trị phối hợp đa mô thức đã mang lại những kết quả hết sức đáng khích lệ trong điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, với bệnh nhân ung thư vú, câu chuyện không chỉ là điều trị bệnh.

“Chúng ta không chỉ mang lại thời gian sống thêm cho người bệnh ung thư vú mà còn phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống, mang lại sự tự tin và một khởi đầu mới.

Việc tái tạo vú đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tâm lý người phụ nữ. Bệnh viện cũng cam kết sẽ trao tặng hoàn toàn miễn phí cho đúng các bệnh nhân cần được hỗ trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, PGS.TS Vũ Văn Giáp chia sẻ.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu khai mạc tại buổi lễ (Ảnh: Hải Yến).

Ông Didier Hamdache, Đại diện GC Aesthetics, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Ở bất kỳ quốc gia nào tôi đến công tác cũng ghi nhận tình trạng ung thư vú gia tăng và nhu cầu phục hồi hình thể sau điều trị ngày một lớn. Vì vậy, hợp tác chặt chẽ giữa nhà sản xuất và đội ngũ bác sĩ là yếu tố quan trọng để đem đến những sản phẩm an toàn và giải pháp tối ưu cho bệnh nhân”.

Ông Didier Hamdache, Đại diện GC Aesthetics, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khẳng định sẵn lòng tham gia các chương trình từ thiện vì mục đích tái tạo vú (Ảnh: Hải Yến).

Vì thế, đơn vị này đã dành tặng 30 cặp túi ngực cho Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Bạch Mai nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú sau điều trị, đặc biệt là những trường hợp khó khăn có cơ hội tiếp cận phẫu thuật tái tạo vú an toàn và hiện đại.

Đây là loại túi ngực có bề mặt nhám nhẹ giúp giảm ma sát trong quá trình đặt túi và hạn chế tích tụ dịch tại khoang cấy. Thiết kế này phù hợp với những trường hợp mô mỏng và có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư vú.

Buổi Lễ trao tặng 30 cặp túi ngực Perle cho Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hải Yến).

Song song với lễ trao tặng, khóa đào tạo Cập nhật kiến thức trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vú diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nội dung khóa học tập trung truyền tải kinh nghiệm, kỹ thuật và những xu hướng mới trong phẫu thuật tái tạo vú, đặc biệt là các phương pháp giúp cập nhật kỹ thuật tái tạo, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao hiệu quả phục hồi hình thể cho bệnh nhân.