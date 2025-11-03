Những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú sớm rất dễ bị bỏ qua

Theo thống kê GLOBOCAN mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới trên thế giới và tại Việt Nam.

Năm 2022, toàn cầu ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và khoảng 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm. Tại Việt Nam, ung thư vú đã vượt lên trở thành bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất ở nữ giới. Thống kê GLOBOCAN ghi nhận khoảng 24.563 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong mỗi năm.

Một số biểu hiện sớm của ung thư vú thường bị nhầm lẫn với thay đổi nội tiết hoặc các bệnh lý lành tính (Ảnh minh họa: Pexels).

Khối u ung thư vú thường dễ dàng nhận biết qua thao tác tự kiểm tra hàng ngày. Mặc dù vậy, ung thư vú cũng có nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm rất nhỏ, dễ nhầm lẫn mà chị em cần lưu ý sau đây.

Khối u không đau

Khoảng 80% trường hợp ung thư vú được phát hiện qua khối u. Mặc dù vậy, khối u ung thư thường dễ bị bỏ qua nếu nó không gây đau.

Tuy nhiên, mọi người cũng nên lưu ý khối u ung thư thường có xu hướng cứng, không đau, có hình dạng không đều và không di chuyển (cố định) khi chạm vào.

Các khối u này không chỉ xuất hiện ở vú. Một số vị trí cũng dễ xuất hiện khối ung thư vú nhưng thường bị bỏ qua là vùng nách và xương đòn.

Da sần sùi

Đây là dấu hiệu đặc trưng của ung thư vú dạng viêm, một dạng ung thư hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, thường không hình thành khối u rõ ràng.

Lúc này, vùng da vú thường sưng lên, lỗ chân lông giãn nở, khiến bề mặt da trông sần sùi, nhăn nheo như vỏ cam. Dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với nhiễm trùng da hoặc dị ứng thông thường, đặc biệt là khi đi kèm với cảm giác ấm bất thường.

Bên cạnh đó, một dấu hiệu cũng rất dễ bị bỏ qua là toàn bộ hoặc một phần vú đột ngột sưng lên và có màu đỏ hoặc hồng, kèm theo cảm giác nóng hoặc đau nhức, mà không thuyên giảm khi dùng kháng sinh.

Ngoài ra, da trở nên dày lên, khô, đóng vảy hoặc bị lõm xuống bất thường cũng là một dấu hiệu đáng ngại.

Thay đổi về núm vú

Các thay đổi ở núm vú thường dễ bị bỏ qua do nhầm lẫn với sự thay đổi hormone hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Núm vú đột nhiên bị thụt vào trong hoặc thay đổi hướng bất thường (đặc biệt là chỉ xảy ra ở một bên vú) là một dấu hiệu nghiêm trọng cần được kiểm tra ngay.

Bên cạnh đó, vú tiết dịch bất thường cũng cảnh báo nguy cơ ung thư vú, đặc biệt nếu dịch có màu máu, trong suốt, màu vàng hoặc nâu và chỉ xảy ra ở một bên vú, không phải do tác động bên ngoài.

Thêm vào đó, núm vú hoặc quầng vú bị đỏ, khô, tróc vảy hoặc ngứa kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh Paget ở vú, một dạng ung thư hiếm gặp liên quan đến tuyến sữa.

Đau vú kéo dài

Nhiều chị em thường nhầm lẫn đau vú là dấu hiệu của chu kỳ kinh nguyệt hoặc thay đổi hormone. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư vú nếu cơn đau không diễn ra theo chu kỳ hoặc đau âm ỉ, nhức nhối kéo dài ở một vùng cố định.

Một triệu chứng khác cũng không nên xem nhẹ là khi chị em có cảm giác vùng mô vú hoặc nách trở nên dày hơn, cứng hơn hoặc khác biệt rõ rệt so với mô xung quanh, ngay cả khi không cảm thấy khối u rõ ràng.

Ung thư vú là một trong những gánh nặng sức khỏe lớn nhất đối với phụ nữ trên toàn cầu. Việc phát hiện sớm không chỉ là chìa khóa mà còn là yếu tố quyết định đến tỷ lệ sống sót. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn khu trú, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt rất cao.

Theo đó, chị em có thể phát hiện sớm khối u vú bằng cách kiểm tra vùng ngực hàng ngày và thực hiện tầm soát hàng năm.

Đối với phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú trung bình (không có tiền sử gia đình, không có đột biến gen cụ thể), các tổ chức y tế lớn khuyến cáo phụ nữ bắt đầu tầm soát ung thư vú hàng năm từ 45 tuổi trở lên.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần bắt đầu tầm soát sớm hơn và thường xuyên hơn. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) khuyến nghị bắt đầu sàng lọc hàng năm từ tuổi 30 nếu mang các đột biến gen có liên quan như BRCA1, BRCA2, hoặc các gen khác; có người thân trực hệ (mẹ, chị em gái, con gái) được chẩn đoán ung thư vú hoặc buồng trứng.

Những người từng xạ trị vùng ngực khi còn trẻ (từ 10 đến 30 tuổi) hoặc có kết quả sinh thiết trước đó cho thấy có các tổn thương tiền ung thư cũng nên tầm soát sớm từ tuổi 30.