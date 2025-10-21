Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe qua chương trình “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú”

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Prudential và đội ngũ chuyên gia y bác sĩ từ Vinmec, giúp nhiều người chủ động phòng ngừa rủi ro sức khỏe, nhất là ung thư vú và ung thư tuyến giáp - hai căn bệnh có tỷ lệ mắc ngày càng tăng tại Việt Nam.

Chủ động phòng ngừa - bảo vệ sức khỏe từ hôm nay

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), Việt Nam ghi nhận hơn 24.600 ca ung thư vú mới mỗi năm, trong đó có đến hơn 10.000 ca tử vong. Riêng ung thư tuyến giáp chiếm tới 23% tổng số bệnh nhân ung thư đến khám tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cao nhất trong các loại ung thư.

Các số liệu này cho thấy tầm quan trọng của việc tầm soát sớm, đặc biệt đối với phụ nữ trong độ tuổi lao động - nhóm thường chịu nhiều áp lực công việc và có ít thời gian dành cho chăm sóc sức khỏe cá nhân

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, kết quả từ Báo cáo Sức khỏe - Thị trường Việt Nam 2024 cho thấy 92% người được khảo sát cho biết sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các dịch vụ y tế có chất lượng.

Xuất phát từ thực tế đó, Prudential phối hợp cùng Vinmec tổ chức hội thảo “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú”, mang đến cơ hội tiếp cận thông tin y khoa mới về ung thư vú và ung thư tuyến giáp, đồng thời hỗ trợ khách hàng của nhãn tham gia khám miễn phí. Sự kiện diễn ra vào ngày tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang thu hút hơn 100 khách hàng tham dự.

Hội thảo “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú” thu hút đông đảo khách hàng tham dự (Ảnh: BTC).

Chị T.T.Mỹ chia sẻ: “Nhờ vào sự kiện, tôi được tìm hiểu thêm các kiến thức về ung thư và được thăm khám ung thư miễn phí. Tôi mong rằng Prudential sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự này để tôi và các khách hàng khác có cơ hội được nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe của mình”.

Hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt

Sự kiện “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú” nằm trong chiến lược hợp tác dài hạn giữa Prudential và Vinmec từ năm 2024, nhằm mang tới những quyền lợi y tế chuyên biệt, cá nhân hóa cho khách hàng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Song song đó là nỗ lực nâng cao nhận thức và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động cho khách hàng - đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư ngày càng trẻ hóa và các bệnh không lây nhiễm gia tăng.

Những năm qua, Prudential đã không ngừng mở rộng cầu nối hợp tác với các đơn vị cung cấp y tế chất lượng cao nhằm hiện thực hóa chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng, đơn cử như hợp tác chiến lược với các đối tác y tế toàn quốc.

Hội thảo “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú” tạo cơ hội tiếp cận thông tin y khoa mới về ung thư vú và ung thư tuyến giáp, khám miễn phí cho khách hàng (Ảnh: BTC).

Đại diện Prudential chia sẻ: “Sức khỏe là một trong những trụ cột chiến lược toàn cầu của Prudential. Chúng tôi không ngừng đổi mới để phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam, cung cấp trải nghiệm gắn liền với dịch vụ y tế chất lượng cao và ứng dụng công nghệ để mang lại sự thuận tiện và hiện đại. Hoạt động này là bước tiếp nối trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt của Prudential”.

Trong tương lai, Prudential cho biết sẽ tiếp tục cùng các đối tác y tế uy tín trên toàn quốc triển khai nhiều chương trình thiết thực, giúp khách hàng chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Đồng thời, công ty sẽ đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống, từ chăm sóc, phòng ngừa đến hỗ trợ khi cần, giúp khách hàng vững vàng trước rủi ro và sống trọn vẹn mỗi ngày.