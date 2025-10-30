Ung thư vú: Chữa khỏi đến 90% khi được phát hiện sớm

Chữa khỏi khi phát hiện sớm

Mới đây, chị Đàm Thị M. (SN 1977), người dân tộc Tày ở Cao Bằng đến Bệnh viện K (Hà Nội) tái khám sau hơn một năm được phẫu thuật điều trị ung thư vú. Kết quả xét nghiệm, chiếu chụp đều cho thấy không còn tế bào ung thư.

Bác sĩ tái khám cho một trường hợp được điều trị khỏi ung thư vú (Ảnh: T.H).

Trước đó, tháng 4/2024, chị M. cảm thấy một vùng cứng đau dưới ngực trái. Chị đã đến cơ sở y tế tại địa phương khám, rồi tiếp tục đến Bệnh viện K kiểm tra.

Kết quả sinh thiết cho thấy khối u vú trái của chị M. là u ác tính, bệnh ở giai đoạn 1. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư, chị hoang mang, lo lắng, sợ hãi, vì cứ nghĩ “ung thư là án tử”. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ giải thích về quá trình điều trị, cơ hội khỏi bệnh khi ở giai đoạn sớm, chị đã yên tâm điều trị.

"Kết quả siêu âm và giải phẫu bệnh xác định khối u nằm cách núm vú 2cm, kích thước chỉ 1x1.5cm. Sau hội chẩn, chúng tôi quyết định cắt tuyến vú trái, bảo tồn núm vú và tái tạo một thì cho bệnh nhân", bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K cho biết.

Sau ca mổ kéo dài 90 phút, ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ tổn thương thành công, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới các mô xung quanh. Ca mổ diễn ra thuận lợi vì khối u nhỏ, chưa lan tới hạch bạch huyết và chưa di căn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần điều trị bổ trợ bằng thuốc nội tiết, không phải trải qua hóa chất hay xạ trị.

Bệnh nhân được xuất viện chỉ sau 1 tuần điều trị. Trở về nhà, chị có chất lượng sống tốt, vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, tái khám định kỳ tại Bệnh viện K.

Tầm soát sớm, cơ hội cho chị em phụ nữ

PGS.TS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K cho biết, trường hợp của bệnh nhân M. là lời nhắc nhở với chị em phụ nữ, rằng việc tầm soát, sàng lọc sớm ung thư vú rất quan trọng.

Gần đây, tỷ lệ phát hiện sớm ung thư vú đang tăng lên, cho thấy chị em ngày càng có ý thức về sức khỏe bản thân. Ngoài những thông tin được chia sẻ trên truyền thông, nhiều bệnh nhân ung thư vú sau khi trở về nhà trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa bệnh ung thư.

Được phát hiện sớm ung thư vú, người bệnh có cơ hội phẫu thuật triệt căn, thậm chí không cần phải hóa chất, xạ trị sau đó (Ảnh: T.H).

Sau khi được hướng dẫn cách tự kiểm tra ngực tại nhà, chị M. đã trở về địa phương, chia sẻ cho hàng xóm, chị em tại địa phương để nâng cao ý thức phòng và điều trị căn bệnh này.

Bác sĩ khuyến cáo, chị em hãy chú ý lắng nghe cơ thể: Tự khám vú định kỳ và chú ý mọi thay đổi dù nhỏ nhất. Khi phát hiện u cục, đau hoặc bất thường, đừng chần chừ mà hãy tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác. Tầm soát ung thư định kỳ là món quà mà chúng ta có thể dành cho chính mình và người thân, từ hành động nhỏ hôm nay có thể cứu lấy tương lai.

Phụ nữ có thể tự khám vú của mình khi đứng trước gương hoặc ở tư thế nằm. Với phụ nữ còn kinh nguyệt nên khám vú vào ngày thứ 7 sau chu kỳ kinh lúc này tuyến vú mềm nhất.

Các bước khám vú theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Mỗi tháng một lần, chị em nên tự khám vú tại nhà theo hướng dẫn trên (Ảnh: Getty).

Trong chuỗi các hoạt động Tháng Mười Hồng, Bệnh viện K phối hợp với các đơn vị hỗ trợ một phần kinh phí cho các chị em mắc bệnh ung thư vú có cơ hội được phẫu thuật tạo hình sau điều trị.

Theo đó, 20 người bệnh mắc ung thư vú đã được các bác sỹ Khoa Ngoại vú hỗ trợ kinh phí, tiến hành phẫu thuật tạo hình thành công trong dịp 20/10 vừa qua.

Mỗi bệnh nhân đều được đánh giá kỹ về bệnh ung thư và tư vấn lựa chọn các kỹ thuật tái tạo phù hợp: Tái tạo túi, tái tạo vạt lưng, tái tạo vạt bụng...

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), trong năm 2020 có hơn 2,2 triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và gần 685.000 trường hợp tử vong. Tại châu Á, hiện chiếm tới 45% số ca ung thư vú toàn cầu và số ca mắc ung thư vú dự kiến sẽ tăng 20,9% và tỷ lệ tử vong tăng 27,8% trong giai đoạn 2020-2030.

Ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu, chiếm tới 25,8% các trường hợp ung thư ở nữ giới với 21.555 người mới được phát hiện bệnh và 9.345 bệnh nhân tử vong.

Việc phát hiện, chẩn đoán sớm bệnh ung thư có vai trò quan trọng trong điều trị và tiên lượng. Thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy, nếu ung thư vú được chẩn đoán sớm khi bệnh còn khu trú trong tuyến vú thì tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân sau điều trị lên tới trên 90%.