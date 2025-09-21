Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường type 2 ngày càng tăng, có xu hướng trẻ hóa

Tối 20/9, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng và Sở Y tế Đà Nẵng đồng tổ chức sự kiện khoa học thường niên với chủ đề “Kết nối lan tỏa tri thức - Hội nhập quốc tế”. Hội nghị quy tụ hơn 100 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ và nhà nghiên cứu hàng đầu cả nước, cùng với 150 báo cáo và 30 phiên thảo luận chuyên sâu.

Các nội dung được cập nhật tại hội nghị bao gồm những tiến bộ mới nhất trong điều trị béo phì, quản lý biến chứng đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp và các vấn đề tim mạch - nội tiết.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Nhóm bệnh lý nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đang gia tăng nhanh chóng, trở thành thách thức y tế công cộng lớn tại Việt Nam và toàn cầu".

Bà Thủy cho biết thêm, tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa ngày càng trẻ hóa, gây gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị cao.

"Đây là nhóm bệnh mạn tính gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, là nguyên nhân hàng đầu làm giảm chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và tăng gánh nặng kinh tế - xã hội", bác sĩ Thủy khẳng định.

Theo bác sĩ Thủy, các chiến lược dự phòng, quản lý và điều trị đang chuyển hướng sang cách tiếp cận toàn diện, đa chuyên khoa, cá thể hóa bệnh nhân và liên tục cập nhật. Đặc biệt, vai trò của công nghệ thông tin trong chẩn đoán, theo dõi và quản lý bệnh nhân ngày càng được chú trọng.

Chuyên gia trình bày bài tham luận tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hải Thủy, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Chủ đề "Kết nối lan tỏa tri thức, hội nhập quốc tế" không chỉ phản ánh mục tiêu phát triển của ngành mà còn thể hiện cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hội nhập y tế toàn cầu".

Ông Thủy cũng khẳng định thông điệp này thể hiện tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và nỗ lực của Hiệp hội trong các hoạt động cộng đồng, kiến tạo thế hệ trẻ kế cận.

Điểm mới của hội nghị năm nay là các phiên tranh biện, thảo luận lâm sàng theo mô hình “café network”, tạo không gian gần gũi cho sinh viên y khoa và bác sĩ tuyến cơ sở trao đổi trực tiếp với chuyên gia.

Đặc biệt, lần đầu tiên có phiên tư vấn sức khỏe doanh nghiệp, tập trung vào các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, béo phì và đái tháo đường - những bệnh lý đang gia tăng và trẻ hóa.

Hội nghị khoa học Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học uy tín mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng đăng cai hội nghị Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á vào tháng 11 tới, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế của y tế Việt Nam.