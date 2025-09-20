Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Tiền bảo hiểm xử lý ra sao?

Ngày 20/9, theo một nguồn tin xác nhận, vào tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk nhận được thông báo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về việc áp giá sai dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi với số tiền thanh toán hơn 270 triệu đồng.

Một lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc, do đó, đơn vị đang chờ kết luận cuối cùng từ công an để có căn cứ thu hồi chi phí thanh toán không đúng quy định.

Không thực hiện tán sỏi laser nhưng bác sĩ vẫn kê khai có thực hiện bằng phương pháp này dẫn đến thanh toán bảo hiểm y tế cũng bị sai theo (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từng khẳng định: "Bệnh viện không bao che dung túng cho những sai phạm đã xảy ra và đang phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh để khắc phục chi phí liên quan. Chúng tôi khẳng định bệnh viện không trục lợi quỹ bảo hiểm y tế".

Thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Y tế một số nội dung tồn tại trong hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vào tháng 7, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và phát hiện tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện có hàng trăm ca tán sỏi được thực hiện trong giai đoạn máy đã hỏng.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau một thời gian dài sử dụng, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng từ tháng 11/2023.

Thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của bệnh viện vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser.

Vụ việc xảy ra tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để xử lý vụ việc, Sở Y tế giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thận - Tiết niệu tham gia khám tầm soát đối với các trường hợp người bệnh không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng.

Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẩn trương tổ chức rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý, tình trạng xuất viện và xác minh phương pháp điều trị đã thực hiện đối với 255 trường hợp bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser.

Qua đó, chủ động liên hệ người bệnh để kiểm tra tình trạng sức khỏe miễn phí, khám lâm sàng, cận lâm sàng, hệ tiết niệu cho toàn bộ 255 bệnh nhân.

Báo cáo của Sở Y tế nêu rõ, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, buông lỏng quản lý dẫn đến không phát hiện hoặc ngăn chặn các vi phạm trong ghi chép hồ sơ, thực hiện kỹ thuật.

Việc máy hỏng nhưng bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn kê khai tán sỏi bằng laser là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp (Ảnh: Thúy Diễm).

Kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật cảnh cáo 1 bác sĩ và khiển trách với 3 cá nhân khác có liên quan.

Sở Y tế Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.