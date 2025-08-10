Từ tuổi 55, nguy cơ đột quỵ tăng mạnh

Thông tin trên được GS.TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam cho biết tại hội thảo khoa học "Dưỡng sinh tâm thể trong chăm sóc sức khỏe toàn diện", diễn ra chiều 9/8 tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia y tế, giảng viên, nhà quản lý, hội viên dưỡng sinh tâm thể và đại diện các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

GS.TS Trương Việt Bình chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: N.D).

Theo GS Bình, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ, với xu hướng trẻ hóa, thậm chí gặp nhiều ở người mới 20-30 tuổi. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn gặp nhiều nhất ở người lớn tuổi, có sẵn các bệnh nền.

"Nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55, nam giới cao hơn nữ. Những người có tiền sử gia đình hoặc từng bị đột quỵ làm tăng nguy cơ tái phát, nhất là trong vài tháng đầu, kéo dài đến 5 năm. Người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, béo phì, mỡ máu cao và hút thuốc lá cũng làm nguy cơ đột quỵ tăng lên", GS Bình cho biết.

Theo chuyên gia này, 85% ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ có thể phòng từ sớm bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Những người có bệnh nền nên kiểm soát nguy cơ mắc bệnh, như kiểm soát huyết áp tốt, điều trị tiểu đường, giảm nguy cơ mỡ máu, béo phì bằng chế độ vận động, ăn uống, sinh hoạt khoa học, nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia...

GS Khanh cho biết, dưỡng sinh tâm thể xuất hiện từ thế kỷ 6 trước công nguyên và trở thành phương pháp nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật đặc trưng của Việt Nam vào thế kỷ 20.

Các bài tập dưỡng sinh tâm thể giúp người cao tuổi khắc phục nhiều bệnh tuổi già (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Phương pháp này thuộc y học năng lượng, y học bổ sung, dựa trên triết lý sống xanh với ba trụ cột: "tâm lành", "thân lành", "ngôn lành".

GS Khanh cho biết dưỡng sinh tâm thể còn giúp phục hồi chức năng sau đột quỵ, cải thiện vận động và tinh thần cho người bệnh.

"Cơ thể chúng ta luôn tiềm ẩn khả năng tự chữa lành mọi vết thương. Chính các bác sĩ Tây y cũng phải thừa nhận khoảng 80% bệnh đau yếu thông thường có khả năng tự khỏi, không cần hỗ trợ của thuốc men.

Do vậy, để sống khỏe, sống vui chỉ cần ta thay đổi cách sống chăm dưỡng thân, tâm, mỗi ngày nên tập thể dục thường xuyên, xả bỏ những suy nghĩ tiêu cực, sống không giận, không hờn, không oán trách, sống vị tha, biết ơn. Suy nghĩ tích cực khởi tạo một cuộc sống khỏe mạnh và ngược lại suy nghĩ tiêu cực dẫn đến nguy cơ cho sức khỏe", GS Khanh khuyến cáo.