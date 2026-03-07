5 thay đổi nhỏ trong nhà giúp giảm nguy cơ ung thư cho cả gia đình

Một bác sĩ tại Anh cho rằng, nguy cơ ung thư không chỉ đến từ môi trường ô nhiễm bên ngoài mà còn có thể bắt nguồn từ những yếu tố quen thuộc ngay trong chính ngôi nhà.

Theo chuyên gia này, những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ tích lũy theo thời gian.

Theo Mirror, Bác sĩ đa khoa Asiya Maula, hiện làm việc tại The Health Suite ở Leicester, cho biết không có ngôi nhà nào hoàn toàn “không có rủi ro”. Tuy nhiên, việc giảm thiểu tiếp xúc thường xuyên với các tác nhân có hại có thể giúp giảm nguy cơ lâu dài.

“Nguy cơ ung thư không đến từ một yếu tố duy nhất. Đó là sự tích lũy của những gì cơ thể phải đối mặt mỗi ngày, trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ”, bà nói.

Dưới đây là 5 thay đổi được chuyên gia khuyến nghị:

Xem xét lại việc sử dụng nhựa trong nhà bếp

Cần xem xét kỹ tiêu chuẩn chất lượng của các món đồ nhựa để có cách sử dụng phù hợp (Ảnh: Getty).

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, chai nhựa hay màng bọc thực phẩm có thể giải phóng hóa chất khi bị làm nóng hoặc xuống cấp.

Theo bác sĩ Maula, một số loại nhựa chứa các chất có thể ảnh hưởng đến tín hiệu hormone. Trong khi đó, hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình tế bào phát triển và phân chia. Sự gián đoạn lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật.

Bà khuyến nghị nên ưu tiên sử dụng thủy tinh hoặc thép không gỉ và tránh hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa bằng lò vi sóng.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Không khí trong nhà đôi khi ô nhiễm hơn ngoài trời do khói nấu ăn, nến thơm, bình xịt hoặc hệ thống thông gió kém.

“Tiếp xúc kéo dài với các chất ô nhiễm trong không gian kín có thể góp phần gây viêm”, bác sĩ Maula cho biết. Những biện pháp đơn giản như mở cửa sổ mỗi ngày, sử dụng quạt hút mùi khi nấu ăn có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí.

Thận trọng với sản phẩm tẩy rửa

Lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế mùi hương tổng hợp và đảm bảo thông thoáng khi sử dụng (Ảnh: Getty).

Nhiều sản phẩm làm sạch gia dụng chứa hóa chất mạnh nhằm tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ dầu mỡ.

“Chúng được thiết kế để phá hủy vật chất sinh học. Việc tiếp xúc lặp lại trong không gian kín có thể gây kích ứng cơ thể theo thời gian”, bà nói.

Chuyên gia khuyến nghị lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế mùi hương tổng hợp và đảm bảo thông thoáng khi sử dụng.

Hạn chế thuốc trừ sâu trong gia đình

Thuốc trừ sâu không chỉ được sử dụng trong nông nghiệp mà còn xuất hiện phổ biến trong các sản phẩm gia dụng.

“Chúng được thiết kế để tiêu diệt sinh vật sống. Điều đáng lo là việc tiếp xúc ở mức độ thấp trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tế bào người, đặc biệt ở trẻ em”, bác sĩ Maula cảnh báo.

Bà khuyến nghị rửa kỹ trái cây, rau củ trước khi sử dụng và hạn chế phun xịt hóa chất kiểm soát côn trùng trong không gian kín.

Giảm thực phẩm siêu chế biến

Chế độ ăn uống cũng là yếu tố quan trọng. Thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến béo phì, kháng insulin và tình trạng viêm kéo dài, vốn được xem là những yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Tuy nhiên, bác sĩ Maula nhấn mạnh mục tiêu không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối.

“Điều quan trọng là giảm tổng lượng độc tố mà cơ thể phải tiếp xúc. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể tạo ra khác biệt theo thời gian”, bà nói.

Theo chuyên gia, biến ngôi nhà thành môi trường ít phơi nhiễm hơn là một cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.