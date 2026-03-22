Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, ghi nhận dị vật đâm xuyên từ mặt sau đầu trên cánh tay phải bệnh nhân. Kết quả siêu âm mạch máu chưa phát hiện bất thường. Người bệnh vẫn cử động được cổ tay và các ngón tay phải, nhưng vận động gấp duỗi khuỷu tay phải bị hạn chế.

Tai nạn lao động khiến thanh sắt đâm xuyên cánh tay nam công nhân (Ảnh: BV).

Nam thanh niên được bác sĩ xử trí ban đầu bằng kháng sinh, thuốc giảm đau và tiêm huyết thanh kháng độc tố (SAT) nhằm phòng ngừa biến chứng nhiễm trùng uốn ván. Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật thám sát, cắt lọc vết thương và lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận thanh sắt đâm xuyên từ 1/3 trên của xương cánh tay xuống vùng đầu dưới xương cánh tay phải, gây đứt một số gân cơ, rách màng xương cánh tay và lẫn nhiều đất cát trong vết thương.

Các bác sĩ đã cẩn trọng lấy dị vật, làm sạch kỹ vết thương, kiểm soát cầm máu, đặt dẫn lưu và khâu phục hồi theo đúng cấu trúc giải phẫu. Nhờ được xử trí kịp thời cùng sự phối hợp điều trị hiệu quả của tất cả thành viên ê-kíp, ca phẫu thuật diễn ra an toàn.

Sau mổ, người bệnh được chuyển đến khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi. Trải qua hơn một tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhân hồi phục vết thương tốt, chức năng vận động cải thiện rõ rệt. Hiện tại, nam thanh niên đã được xuất viện trở về nhà trong niềm vui của gia đình.

Bệnh nhân hồi phục sau thời gian chăm sóc, điều trị (Ảnh: BV).

Theo BSCKII Triệu Anh Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn lao động bị dị vật đâm xuyên như đinh, thanh sắt, mảnh sành… Đây đều là những tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp các tai nạn như trên không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, vì có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương nặng hơn. Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và xử trí đúng cách.

Đối với cơ sở sản xuất, cần trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ và nghiêm túc tuân thủ quy định an toàn cho công nhân, người lao động.