Tại hội thảo “Chiến lược điều trị tổn thương phức tạp vùng chi trên”, diễn ra ở Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) ngày 19/3, TS.BS Lê Ngọc Tuấn, Phó Trưởng khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã báo cáo về các ca bệnh gãy xương nguy hiểm sau tai nạn xe máy mà nơi này điều trị thời gian qua.

Trường hợp đầu tiên là ông Lê Thanh N. (37 tuổi). Khai thác bệnh sử, trước đó, bệnh nhân bị ngã xe máy và chống tay xuống đất. Sau tai nạn, cổ tay người đàn ông sưng đau, vận động hạn chế.

Cổ tay của người đàn ông sưng to khi vào viện (Ảnh: BS).

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận vùng cổ tay bệnh nhân bị sưng, có cảm giác đau khi sờ nắn. Dựa vào kết quả khám và chụp chiếu hình ảnh, người đàn ông được chẩn đoán bị gãy trật quanh nguyệt (gồm gãy mỏm trâm quay, gãy mỏm trâm xương trụ, gãy xương nguyệt).

Bệnh nhân được lên kế hoạch mổ để xử lý tình trạng trên. Các bác sĩ đã sử dụng mũi khâu xuyên xương để khâu dây chằng, khâu bao khớp mặt lòng bàn tay, cố định tạm thời xương gãy bằng đinh, xử lý mỏm trâm quay và nắn trật khớp cho người đàn ông.

Hậu phẫu, bệnh nhân được bất động cổ tay trong nhiều tuần, kết hợp liệu pháp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân tên Dương Tân T. (30 tuổi), cũng có hành động chống tay khi ngã xe máy, sau đó bị chấn thương cổ tay nặng.

Vào viện một ngày sau khi gặp tai nạn, qua khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận vùng cổ tay bệnh nhân bị sưng, ảnh chụp X-quang cho kết quả trật khớp, gãy xương vùng quanh xương nguyệt, gãy mỏm trâm xương trụ, phát hiện mảnh vỡ xương nguyệt.

Bệnh nhân cũng được phẫu thuật kết hợp xương nguyệt, cố định khớp tạm thời bằng đinh, nắn trật khớp. Hậu can thiệp, xương của bệnh nhân được nắn chỉnh tốt, tình trạng đau thuyên giảm và phục hồi ổn định.

Bệnh nhân được phẫu thuật để nắn trật khớp, xử lý gãy xương nguyệt (Ảnh: BS).

Theo bác sĩ Tuấn, trật khớp quanh xương nguyệt xảy ra khi bệnh nhân gặp chấn thương năng lượng cao, với ngã chống tay xuống đất là cơ chế điển hình. Trong đó, tai nạn giao thông là nguyên nhân chính, hoặc chấn thương thể thao cũng có thể liên quan.

Vì đây là dạng chấn thương không phổ biến (chiếm dưới 10% các chấn thương cổ tay), nên việc chẩn đoán sai vẫn xảy ra trong nhiều trường hợp cấp cứu.

Khi bị chẩn đoán chậm trễ, bệnh nhân có thể dẫn đến các biến chứng như mất vững khớp cổ tay, hoại tử vô mạch xương nguyệt. Ngược lại, điều trị sớm và chính xác giúp cải thiện kết quả chức năng.

TS.BS Lê Ngọc Tuấn khuyến cáo, khi xảy ra chấn thương ở cổ tay, việc chụp CT có thể giúp cải thiện độ chính xác trong chẩn đoán. Sau đó, bệnh nhân cần được phẫu thuật để nắn chỉnh, phục hồi giải phẫu xương cổ tay.