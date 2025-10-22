Nam sinh 16 tuổi bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên từ đầu qua gáy

Ngày 22/10, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca bệnh đặc biệt, các bác sĩ cứu sống trường hợp nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên mặt nguy kịch.

Trước đó, vào đêm Trung thu, nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên từ vùng đầu, mặt qua gáy. Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài cen-ti-met là có thể khiến nam sinh mất mạng tại chỗ.

Sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ đã cưa ngắn bớt thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, tạo điều kiện an toàn cho việc chuyển tuyến.

Nam thanh niên được đưa đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng thanh sắt đâm xuyên đầu lên mặt. Sau ca mổ kéo dài hơn một giờ, thanh sắt được lấy ra an toàn (Ảnh: Ngọc Ngọc).

"Dù vậy, việc vận chuyển người bệnh vô cùng khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu - cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300 km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm", bác sĩ thông tin.

Ngay khi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đánh giá thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt bệnh nhân.

Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy - đường đi của dị vật cực kỳ nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Việt Đức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa như Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Gây mê - Hồi sức, Phẫu thuật Cột sống, Tim mạch - Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh cùng hội chẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt - cổ. Do dị vật đâm xuyên qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình đã phải chủ động mở khí quản kiểm soát đường thở tạo điều kiện gây mê hồi sức cho người bệnh.

Trong khi đó, ê-kíp phẫu thuật tim mạch bộc lộ và kiểm soát bó mạch cảnh phải trong khi các phẫu thuật viên Hàm mặt - Tạo hình tiến hành lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

Nam bệnh nhân vượt qua nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Ngọc Ngọc).

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết khi rút thanh sắt, các bác sĩ phải cẩn thận từng mi-li-met, sau khi kiểm soát hoàn toàn huyết động của người bệnh.

"Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương thần kinh mặt của người bệnh.

Sau cuộc mổ kéo dài hơn một giờ, các bác sĩ lấy dị vật an toàn, bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt - nơi tập trung nhiều dây thần kinh và cơ quan cảm giác quan trọng. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt”, PGS Hà thông tin.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài cen-ti-met là hậu quả vô cùng khôn lường.

ThS.BS Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ khuyến cáo: “Trong trường hợp gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường, cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật”.