Nam thanh niên bị máy cuốn làm đứt lìa tay trong ca trực đêm cận Tết

Đó là trường hợp của anh H. (32 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), được đưa đến bệnh viện lúc rạng sáng với tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, khi đang vận hành chiếc máy cuốn công nghiệp trong ca trực đêm, nam thanh niên bất cẩn để máy cuốn vào tay. Tai nạn khiến bàn tay trái anh bị dập nát nặng và đứt lìa hoàn toàn. Ngay lập tức, đồng nghiệp đã hỗ trợ kéo nam thanh niên ra ngoài, sơ cứu ban đầu và đưa anh đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp khoa Cấp cứu phối hợp cùng khoa Chấn thương chỉnh hình tại bệnh viện nhanh chóng đánh giá mức độ tổn thương, bảo quản đúng cách phần chi thể đứt lìa và chỉ định phẫu thuật vi phẫu nối chi ngay trong đêm cho bệnh nhân.

Nam thanh niên gặp tai nạn đứt lìa tay trong ca làm việc đêm (Ảnh: BV).

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ trong điều kiện áp lực thời gian lớn. Các bác sĩ tiến hành cẩn trọng từng bước, gồm làm sạch vết thương, xử lý tổn thương xương và khâu nối lại các mạch máu dưới kính vi phẫu.

Từng mạch máu, dây thần kinh, gân và cơ với kích thước chỉ vài milimet được nối lại tỉ mỉ, bởi mỗi thao tác đều mang tính quyết định đến khả năng sống còn và phục hồi chức năng của bàn tay.

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca vi phẫu đã thành công. Các mối nối thông tốt, bàn tay bệnh nhân hồng ấm trở lại - dấu hiệu quan trọng cho thấy tuần hoàn chi thể đã được tái lập.

Ca vi phẫu nối bàn tay cho bệnh nhân kéo dài 6 giờ xuyên đêm (Ảnh: BV).

Hậu phẫu, người bệnh được chuyển về khoa điều trị chuyên sâu để theo dõi sát tình trạng tuần hoàn chi thể, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu. Những ngày sau đó, mọi thay đổi nhỏ về màu sắc da, nhiệt độ, cảm giác hay lượng máu nuôi đều được ê-kíp theo dõi liên tục.

Hiện tại, sức khỏe anh H. ổn định, các ngón tay hồng hào và bàn tay đang dần hồi phục tốt.

Theo ThS.BS Nguyễn Hoàng Cương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết việc nối được chi thể mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình điều trị. Sau mổ, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ, kết hợp điều trị nội khoa và tập phục hồi chức năng đúng thời điểm.

Dự kiến khi tình trạng bàn tay ổn định, người bệnh sẽ được xây dựng phác đồ phục hồi chức năng cá thể hóa, bao gồm tập vận động, kích thích cảm giác và luyện tập tăng dần biên độ vận động. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ y bác sĩ.

Sau mổ, bàn tay được nối của bệnh nhân phục hồi rất tốt (Ảnh: BV).

Bác sĩ Cương khuyến cáo, người lao động cần đặc biệt chú ý an toàn trong quá trình làm việc với máy móc, nhằm hạn chế những tai nạn nghiêm trọng có thể dẫn đến đứt lìa chi thể.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, việc bảo quản đúng cách phần chi thể đứt rời có ý nghĩa rất quan trọng, giúp quá trình phẫu thuật thuận lợi hơn và tăng khả năng ghép nối thành công.

Cụ thể, cần nhanh chóng rửa sạch phần chi thể bị đứt bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; bọc chi thể bằng gạc vô trùng hoặc vải sạch, cho vào túi ni lông sạch và buộc kín; đặt túi nilon vào xô hoặc thùng có nước đá, giữ ở 4-5°C; không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với nước đá để tránh bỏng lạnh.

Sau đó, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có đủ năng lực thực hiện vi phẫu nối chi, hạn chế di chuyển nhiều gây mất "thời gian vàng" (trong vòng 6 giờ sau tai nạn).