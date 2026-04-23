Ăn khoai lang và trứng thế nào để giảm cân hiệu quả?

Khoai lang và trứng là hai món quen thuộc, dễ chế biến, giá không quá cao và thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều người muốn giữ dáng.

Tuy nhiên, hiệu quả của bộ đôi này không nằm ở chuyện ăn càng nhiều càng tốt, mà ở cách kết hợp sao cho vừa đủ no, đủ chất và không làm tổng năng lượng trong ngày tăng lên quá mức.

No lâu hơn nhờ chất xơ và protein

Lý do khoai lang thường được đưa vào thực đơn giảm cân trước hết nằm ở lượng chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và giảm xu hướng ăn thêm giữa các bữa.

Theo một tổng quan khoa học công bố trên PubMed, chất xơ thực phẩm có liên quan tới việc tăng cảm giác no, giảm cảm giác đói và góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở người trưởng thành.

Khoai lang và trứng rất quen thuộc với người Việt (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, trứng là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu. Protein giúp tạo cảm giác no khá tốt, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Bữa sáng có trứng giúp người ăn no lâu hơn và có thể làm giảm lượng thức ăn nạp vào ở bữa tiếp theo so với một số lựa chọn bữa sáng khác có mức năng lượng tương đương.

Khi đi cùng nhau, khoai lang và trứng tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng. Một bên cung cấp tinh bột hấp thu chậm và chất xơ, một bên bổ sung protein giúp kéo dài cảm giác no. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc một bữa tối nhẹ với người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Ăn đúng cách để tránh phản tác dụng

Dù là thực phẩm lành mạnh, khoai lang vẫn là nguồn cung cấp năng lượng. Nếu ăn quá nhiều, nhất là ăn thêm ngoài các bữa chính mà không cắt giảm món khác, tổng năng lượng nạp vào vẫn có thể vượt nhu cầu.

Trứng cũng vậy, nếu chế biến theo kiểu chiên ngập dầu, ăn kèm sốt béo hoặc đi cùng nhiều món giàu tinh bột khác, hiệu quả hỗ trợ giảm cân sẽ giảm đi đáng kể.

Cách ăn đơn giản nhất là một củ khoai lang cỡ vừa ăn cùng một quả trứng luộc hoặc trứng hấp. Nếu dùng vào bữa sáng, có thể ăn thêm rau xanh hoặc một phần nhỏ trái cây để bữa ăn cân đối hơn. Nếu dùng cho bữa tối, nên giảm lượng khoai để tránh dư năng lượng vào cuối ngày.

Người ăn cũng không nên duy trì thực đơn chỉ có khoai lang và trứng trong thời gian dài. Cơ thể vẫn cần rau xanh, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất và nguồn đạm đa dạng từ cá, thịt nạc, sữa hoặc các loại đậu.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể khiến con người ăn nhiều hơn đáng kể trong ngày so với chế độ ăn ít chế biến. Điều đó cho thấy muốn giảm cân hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là chọn đúng một món ăn, mà còn là kiểm soát toàn bộ chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Nói cách khác, khoai lang và trứng không phải công thức giảm cân thần tốc. Nhưng nếu được ăn đúng lượng, chế biến đơn giản và đặt trong một chế độ ăn cân bằng, đây vẫn là bộ đôi có thể hỗ trợ giảm cân theo cách an toàn và bền vững hơn.