Việc phơi nắng để chữa đau cổ vai gáy, giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ hay tăng sức đề kháng đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người cho biết họ cảm thấy khỏe khoắn hơn sau khi áp dụng phương pháp này.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Thị Tuyết Hạnh, Giảng viên cao cấp về sức khỏe môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng, cho biết cần phân biệt trải nghiệm cá nhân với bằng chứng khoa học về hiệu quả điều trị.

Theo chuyên gia, cảm giác dễ chịu sau khi phơi nắng có thể là có thật, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận ánh nắng là nguyên nhân trực tiếp giúp cải thiện sức khỏe. Cảm giác đau mỏi cổ vai gáy có thể dịu đi khi phơi nắng chủ yếu nhờ hơi ấm làm giãn cơ, giống như chườm ấm. Cơn đau dịu đi một lúc, nhưng những vấn đề như thoái hóa đốt sống cổ thì vẫn còn.

Đồng thời, cần phân biệt “phơi nắng” với “liệu pháp ánh sáng” trong y khoa. Tia tử ngoại (UV) được dùng điều trị vảy nến, chàm; đèn chiếu được dùng điều trị vàng da sơ sinh; liệu pháp ánh sáng cường độ cao có hiệu quả ở mức vừa phải với trầm cảm theo mùa.

Tuy nhiên, đó là nguồn sáng nhân tạo, đúng bước sóng, đúng liều, có bác sĩ theo dõi. Ngay với vàng da sơ sinh, các hướng dẫn chuyên môn cũng không khuyến cáo phơi nắng trực tiếp vì chưa chắc có lợi mà trẻ dễ bỏng nắng, mất nước.

Ánh sáng ban ngày giúp điều hòa nhịp sinh học, nhưng không đồng nghĩa phơi nắng có tác dụng chữa bệnh (Ảnh minh họa: Welnesscenter).

Cảm thấy khỏe hơn sau khi tắm nắng có thể do nhiều yếu tố

PGS Hạnh phân tích, có nhiều yếu tố có thể khiến một người cảm thấy ngủ ngon hơn, ít đau nhức hoặc tinh thần tốt hơn sau một thời gian phơi nắng.

Chẳng hạn, hiệu ứng mong đợi khiến một người khi tin một cách nào đó có ích có thể thấy tình trạng đau, mệt, mất ngủ được cải thiện.

Bên cạnh đó, nhiều triệu chứng như đau mỏi cơ thể, cảm cúm thông thường vốn có thể tự thuyên giảm sau vài ngày. Người bệnh thường tìm đến một phương pháp mới khi cảm thấy khó chịu nhất. Khi triệu chứng giảm dần theo diễn biến tự nhiên, họ dễ cho rằng đó là kết quả của việc phơi nắng.

Một yếu tố khác là những thay đổi trong lối sống đi kèm với việc ra ngoài trời. Khi dành thời gian tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, nhiều người đồng thời đi bộ, gần gũi cây xanh, trò chuyện với người khác, giảm thời gian sử dụng điện thoại và duy trì giờ thức dậy ổn định hơn.

Những thay đổi này đều có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ và tâm trạng. Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ hiệu quả đó cho việc phơi nắng.

Chuyên gia cũng lưu ý đến hiện tượng nhân quả ngược: những người vốn khỏe mạnh, tinh thần tốt thường có xu hướng ra ngoài và tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.

Ngoài ra, những người cảm thấy phương pháp có hiệu quả thường có xu hướng chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, trong khi các trường hợp bị bỏng nắng, say nắng hoặc gặp tác dụng bất lợi lại ít được kể đến.

Theo PGS Hạnh, muốn xác định ánh nắng có thực sự mang lại tác dụng hay không, cần có những nghiên cứu với nhóm đối chứng, trong đó những người tham gia có điều kiện sống và lối sống tương đồng, chỉ khác nhau về lượng ánh sáng tiếp nhận.

Ánh sáng ban ngày có lợi nhưng không phải thuốc chữa bệnh

Không phủ nhận những lợi ích của ánh sáng mặt trời, PGS Hạnh cho biết một trong những vai trò rõ ràng nhất là hỗ trợ da tổng hợp vitamin D.

Tia UVB kích hoạt quá trình tạo vitamin D3 ở da. Vitamin D cần thiết cho quá trình hấp thu canxi, góp phần phòng còi xương ở trẻ, nhuyễn xương và loãng xương ở người lớn.

Tuy nhiên, việc cơ thể cần vitamin D không có nghĩa càng phơi nắng lâu càng tốt. Da tạo vitamin D theo cơ chế “tự hãm”. Sau một thời gian ngắn, lượng tiền chất vitamin D3 đạt mức bão hòa, phần dư bị chuyển thành chất không có tác dụng. Trong khi đó, tổn thương do tia UV vẫn tích lũy khi phơi nắng lâu hơn.

“Nghịch lý là Việt Nam nhiều nắng nhưng tình trạng thiếu vitamin D vẫn phổ biến. Nguyên nhân nhiều người ít ra ngoài, che chắn kín và ăn ít thực phẩm giàu vitamin D”, PGS Hạnh nói.

Ánh sáng đi vào mắt giúp điều chỉnh quá trình tiết melatonin - hormone liên quan đến cảm giác buồn ngủ, qua đó hỗ trợ cơ thể duy trì nhịp thức - ngủ phù hợp.

Nghiên cứu trên hơn 400.000 người tại Anh (UK Biobank, năm 2021) ghi nhận những người ở ngoài trời ban ngày nhiều hơn thường ít mất ngủ, ít mệt mỏi và ít triệu chứng trầm cảm hơn.

Dù vậy, chuyên gia nhấn mạnh đây là mối liên quan, chưa phải bằng chứng chứng minh ánh sáng trực tiếp tạo ra những cải thiện này. Đáng chú ý, lợi ích điều hòa nhịp sinh học đến từ ánh sáng đi qua mắt, do đó mọi người có thể nhận được ánh sáng ban ngày ngay cả khi ngồi dưới bóng cây, không cần phơi da trực tiếp dưới nắng gắt.

PGS Hạnh cũng cảnh báo không nên hiểu có vitamin D là có thể phòng mọi bệnh. Thực tế, nghiên cứu khoa học cho thấy bổ sung vitamin D không làm giảm ung thư, bệnh tim mạch hay gãy xương ở người vốn không thiếu. Vitamin D quan trọng khi cơ thể thiếu, còn khi đã đủ, có thêm cũng không có lợi gì.

Một nguy cơ khác là bức xạ mặt trời đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào Nhóm 1, tức tác nhân chắc chắn gây ung thư ở người.

Khi nắng mạnh, để hở khoảng một phần tư diện tích da, cơ thể chỉ cần từ vài phút đến khoảng 25 phút (tùy màu da) để tạo đủ lượng vitamin D cần thiết trong ngày, trong khi người da sáng có thể bị đỏ da chỉ sau khoảng 8 phút phơi nắng buổi trưa.

Bằng chứng hiện nay cho thấy ánh sáng ban ngày là một phần của lối sống lành mạnh, bên cạnh vận động, ăn uống và giấc ngủ hợp lý, chứ không phải “liều thuốc” chữa bệnh.

“Do đó, chúng ta hãy đón ánh sáng ban ngày một cách điều độ. Khi có triệu chứng bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng, đừng thay thế việc chữa bệnh bằng những trào lưu chưa được kiểm chứng”, PGS Hạnh nói.