TPHCM: Sốt xuất huyết, tay chân miệng đồng thời tăng mạnh

Theo số liệu giám sát đến tuần 43, số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM có xu hướng tăng trở lại, nguy cơ tiếp tục gia tăng trong mùa mưa vẫn hiện hữu.

Phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng (Ảnh: HCDC).

Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận hơn 44.000 ca mắc, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước, với 5 trường hợp tử vong và hơn 1.600 ổ dịch.

Đặc biệt, sự lưu hành của chủng virus EV71 - tác nhân có thể gây biến chứng nặng - cùng sự gia tăng ca mắc tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến dịch bệnh gia tăng, ngành y tế và các địa phương triển khai chiến dịch cao điểm nhằm kiểm soát, ngăn dịch lan rộng.

TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh các con số về dịch bệnh là lời cảnh báo rõ ràng, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, ngành y tế và người dân không được chủ quan, lơ là hoặc chậm trễ trong công tác phòng, chống dịch.

Theo ông, mỗi ổ lăng quăng chưa được xử lý, mỗi môi trường sinh hoạt thiếu vệ sinh, mỗi trường hợp mắc bệnh không được phát hiện kịp thời đều có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu chính quyền địa phương phát huy vai trò chỉ đạo, huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường, rà soát và xử lý triệt để các điểm nguy cơ; đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Ngành y tế cần chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch, hướng dẫn người dân phòng bệnh và nâng cao năng lực nhận biết các dấu hiệu cảnh báo nhằm hạn chế trường hợp bệnh nặng, tử vong.

Đặc biệt, việc phun hóa chất phải tuân thủ chỉ định chuyên môn, đúng đối tượng và quy trình; tuyệt đối không phun tràn lan hoặc xem đây là biện pháp thay thế cho việc diệt lăng quăng.

Đối với bệnh tay chân miệng, các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ cần thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày; vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi và các bề mặt tiếp xúc. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để phát hiện, xử lý sớm các trường hợp nghi mắc bệnh.

Đoàn công tác sở Y tế TPHCM khảo sát các điểm nguy cơ sốt xuất huyết (Ảnh: HCDC)

Mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng cần phát huy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn người dân, chủ nhà trọ và chủ công trình xây dựng vệ sinh môi trường, chủ động phòng bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng kêu gọi mỗi gia đình dành thời gian ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra, súc rửa và đậy kín dụng cụ chứa nước; loại bỏ vật phế thải có khả năng đọng nước, diệt lăng quăng. Người dân cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và vật dụng của trẻ.

Hưởng ứng chiến dịch, ông Trần Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, khẳng định địa phương sẽ huy động các lực lượng tổng vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các điểm nguy cơ, phối hợp với ngành y tế kiểm tra và phun hóa chất theo đúng quy định.

Ông cũng kêu gọi mỗi hộ gia đình chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng đọng nước, phòng tránh muỗi đốt và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn.