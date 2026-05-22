Bảo quản trứng đúng cách để hạn chế vi khuẩn Salmonella

Đối với trứng đóng gói mua tại siêu thị, đây thường là loại đã qua xử lý làm sạch, khử trùng và đóng gói. Theo các chuyên gia khoa học thực phẩm, quá trình này có thể vô tình làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ trứng.

Lúc này, các lỗ nhỏ trên vỏ trứng dễ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tạo điều kiện cho vi khuẩn Salmonella xâm nhập. Vì vậy, loại trứng này nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi mua về để giữ độ tươi và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Với trứng bán rời ở chợ truyền thống, phần lớn chưa qua khâu rửa công nghiệp nên vẫn còn lớp màng bảo vệ tự nhiên. Nếu không gian nhà ở đảm bảo mát mẻ và thông thoáng thì người dân có thể để trứng ở nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết mùa hè nóng ẩm, nhiệt độ trong bếp thường tăng cao trên 25°C. Trong điều kiện này, lòng đỏ trứng rất dễ bị nhão và tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi. Do đó, việc chủ động cất trứng vào tủ lạnh sớm vẫn là giải pháp an toàn nhất.

Một sai lầm rất phổ biến của nhiều người là thói quen rửa trứng bằng nước trước khi cất đi. Việc này có thể tạo điều kiện để độ ẩm và vi khuẩn xâm nhập các lỗ nhỏ trên vỏ trứng. Nếu vỏ trứng có bụi bẩn, chỉ nên lau nhẹ nhàng bằng khăn giấy sạch hoặc khăn ẩm.

Bên cạnh đó, vị trí đặt trứng trong tủ lạnh cũng quyết định đến thời gian sử dụng của thực phẩm.

Cách tốt nhất là nên đặt trứng trong hộp riêng, đầu tù quay xuống và đầu nhọn hướng lên. Cách này giúp giữ túi khí ở đầu tù ổn định hơn, góp phần duy trì chất lượng trứng.

Với trứng chưa rửa, nếu lo ngại vệ sinh, chỉ nên rửa ngay trước khi chế biến. Trứng đã rửa cần được nấu chín và dùng ngay, không nên cất lại vào tủ lạnh.