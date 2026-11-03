Nữ sinh 14 tuổi bất ngờ bị đột quỵ

Theo tờ The Paper, khoa Thần kinh, Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc) mới đây tiếp nhận một nữ sinh 14 tuổi trong tình trạng liệt một bên cơ thể, méo miệng.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh sọ não, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ.

Thói quen ăn uống của nữ sinh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ (Ảnh minh họa: AI).

Trong quá trình khai thác tiền sử, gia đình cho biết nữ sinh có nhiều thói quen ăn uống không lành mạnh, kéo dài suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, nữ sinh thường xuyên sử dụng nước ngọt đóng chai, trà sữa thay cho nước lọc, gần như không uống nước đun sôi để nguội.

Bên cạnh đó, em có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài thay vì dùng các bữa cơm gia đình. Những món ăn như thịt nướng, đồ chiên rán cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn hàng ngày.

Theo các chuyên gia, chế độ ăn nhiều đường, chất béo, kết hợp với những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, làm gia tăng các yếu tố nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, những thông tin được công bố chưa đủ để xác định các thói quen ăn uống trên là nguyên nhân trực tiếp khiến nữ sinh bị đột quỵ.

Các bác sĩ cảnh báo, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có thể xuất hiện ở người trẻ, thậm chí trẻ vị thành niên.

Những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ không nên bỏ qua

Theo bác sĩ chuyên khoa Thần kinh tại Bệnh viện tỉnh An Huy, đột quỵ là tình trạng cấp cứu y tế, đòi hỏi người bệnh phải được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt.

Việc nhận biết kịp thời các dấu hiệu bất thường có vai trò quan trọng trong hạn chế tổn thương não và nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý 3 dấu hiệu điển hình của đột quỵ.

Thứ nhất là khuôn mặt mất cân đối. Người bệnh có thể đột ngột xuất hiện tình trạng méo miệng, lệch một bên mặt, biểu hiện rõ hơn khi được yêu cầu mỉm cười.

Thứ hai là yếu hoặc tê một bên tay. Khi yêu cầu người bệnh giơ đồng thời hai tay, một bên có thể không nâng lên được hoặc tự động hạ xuống do yếu cơ.

Thứ ba là rối loạn ngôn ngữ. Người bệnh có thể đột ngột nói ngọng, phát âm không rõ, gặp khó khăn khi diễn đạt, nói những câu vô nghĩa hoặc không hiểu lời người khác.

Ngoài những dấu hiệu trên, đột quỵ còn có thể gây ra các triệu chứng ít được chú ý hơn như nhìn đôi, nhìn một vật thành hai hình ảnh, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Theo bác sĩ, các triệu chứng này có thể xuất hiện khi vùng não liên quan đến thị giác và khả năng giữ thăng bằng bị tổn thương.

Khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Tuyệt đối không chờ đợi các triệu chứng tự thuyên giảm.

Đặc biệt, không nên chủ quan khi người xuất hiện triệu chứng còn trẻ tuổi hoặc trước đó không có tiền sử bệnh lý rõ ràng.

Thói quen ăn uống giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Từ trường hợp nữ sinh 14 tuổi, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.

Theo đó, nước lọc nên là lựa chọn chính để bổ sung nước cho cơ thể mỗi ngày. Trẻ em và thanh thiếu niên cần hạn chế sử dụng nước ngọt, trà sữa cùng các loại đồ uống chứa nhiều đường, tránh dùng những sản phẩm này thay thế hoàn toàn nước lọc.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi quá khát mới bổ sung. Lượng nước cần thiết phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên xây dựng chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm chiên rán, món ăn chứa nhiều đường, muối và chất béo.

Việc kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với vận động thể chất thường xuyên góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, hạn chế các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ về lâu dài.