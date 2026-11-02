Hiểu đúng về vaccine HPV

Thời gian qua, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vaccine HPV có thể làm tăng nguy cơ nhiễm virus, gây rối loạn buồng trứng hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Những thông tin này khiến một bộ phận phụ huynh và người dân lo ngại về tính an toàn của vaccine HPV.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, thông tin gây lo lắng trên bắt nguồn từ dữ liệu Medicaid tại Florida (Mỹ), đây là dữ liệu bảo hiểm y tế, chủ yếu ghi nhận các trường hợp được chẩn đoán khi người dân đi khám. Vì vậy, số trường hợp được ghi nhận cao hơn không đồng nghĩa với nguy cơ mắc bệnh thực tế cao hơn.

Vaccine HPV đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trên thế giới gần 20 năm qua (Ảnh minh họa: iStock).

BS Thi cho rằng để đánh giá độ tin cậy của thông tin này, cần xem xét nghiên cứu đã được công bố và kiểm chứng khoa học hay chưa; số lượng người tham gia, độ tuổi, thời gian theo dõi và cách xác định bệnh có chính xác hay không. Đặc biệt, phải xem xét sự khác biệt giữa nhóm đã tiêm và chưa tiêm, chẳng hạn như tiền sử bệnh, tình trạng nhiễm HPV trước đó và tần suất khám, xét nghiệm.

Ví dụ, nếu nhóm đã tiêm vaccine đi khám và xét nghiệm thường xuyên hơn, số trường hợp nhiễm HPV hoặc rối loạn sức khỏe sinh sản được phát hiện cũng có thể cao hơn, dù nguy cơ mắc bệnh thực tế không tăng.

Do đó, theo BS Thi, không thể chỉ dựa vào sự chênh lệch số ca ghi nhận giữa hai nhóm để kết luận vaccine HPV là nguyên nhân gây ra những vấn đề này.

Cùng quan điểm này, BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, khẳng định: “HPV là virus gây bệnh ở niêm mạc, da, thường gặp nhất là ở cổ tử cung, gây ung thư cổ tử cung và bệnh sùi mào gà… Virus này không liên quan đến rối loạn chức năng buồng trứng. Bản thân vaccine cũng chỉ là kháng nguyên nên không liên quan đến các nguy cơ này”.

Bằng chứng khoa học nói gì về độ an toàn của vaccine HPV?

Nghiên cứu tại Đan Mạch năm 2021 trên gần 1 triệu trẻ em gái và phụ nữ không ghi nhận mối liên quan giữa tiêm vaccine HPV và suy buồng trứng nguyên phát.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy vaccine HPV gây vô sinh hoặc suy buồng trứng nguyên phát.

“Như vậy, các thông tin đang lan truyền cần được kiểm chứng thận trọng và đối chiếu với những nghiên cứu khoa học có chất lượng, thay vì vội vàng kết luận vaccine HPV làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản”, BS Thi nói.

Tiêm vaccine HPV là một trong những biện pháp phòng ngừa ung thư cổ tử cung (Ảnh: M.A).

Vaccine HPV đã được sử dụng và theo dõi an toàn trong gần 20 năm, với nhiều nghiên cứu quy mô lớn tại các quốc gia. Đến nay, các bằng chứng khoa học không cho thấy vaccine HPV làm tăng nguy cơ vô sinh hoặc suy buồng trứng nguyên phát.

Về nguy cơ nhiễm HPV, BS Thi cho biết cần hiểu rằng vaccine không chứa virus sống hoặc vật liệu di truyền của HPV nên không thể gây nhiễm HPV. Ngược lại, vaccine giúp phòng ngừa nhiễm các tuýp HPV có trong vaccine.

Tại Mỹ, sau 12 năm triển khai tiêm chủng, tỷ lệ nhiễm bốn tuýp HPV có trong vaccine tứ giá đã giảm 88% ở nữ giới 14-19 tuổi. Tuy nhiên, người đã tiêm vẫn có thể nhiễm những tuýp HPV khác hoặc đã nhiễm HPV trước khi tiêm.

Trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, BS Thi khuyến cáo người dân nên ưu tiên tham khảo thông tin từ Bộ Y tế, WHO, CDC và các nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín.

Khi đọc một nghiên cứu, cần xem xét quy mô, phương pháp thực hiện, thời gian theo dõi và kết quả có được kiểm chứng bởi những nghiên cứu khác hay không.

“Quan trọng nhất, không nên chỉ dựa vào một bài đăng hoặc một nghiên cứu riêng lẻ để đánh giá tính an toàn của vaccine. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn tiêm chủng phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Tiêm vaccine HPV là biện pháp dự phòng hiệu quả, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan đến HPV”, BS Thi khẳng định.

Tại Việt Nam, nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2024 đưa HPV vào Chương trình Tiêm chủng Mở rộng theo lộ trình từ năm 2026, đánh dấu bước tiến trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và khẳng định tầm quan trọng của dự phòng HPV từ sớm.

Theo đó, nhóm được ưu tiên gồm trẻ em gái học lớp 6 và trẻ em gái 12 tuổi không đi học, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Việc tổ chức thực hiện được tính toán theo lộ trình, phù hợp với điều kiện nguồn lực và khả năng cung ứng.

Với những trường hợp chưa thuộc diện Tiêm chủng Mở rộng, chuyên gia khuyến cáo mỗi cá nhân cần chủ động tìm hiểu, tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp phòng ngừa phù hợp, bao gồm tiêm vaccine.

99% ca ung thư cổ tử cung liên quan đến virus HPV

Mặc dù có thể dự phòng và phát hiện sớm, ung thư cổ tử cung vẫn có tỷ lệ mắc và tử vong cao ở phụ nữ Việt Nam. Theo GLOBOCAN 2024, Việt Nam ước tính có 8.274 phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung, 4.110 trường hợp tử vong.

Dựa trên các báo cáo thứ cấp, xu hướng dịch tễ học tại Việt Nam giai đoạn 2020-2024 cho thấy gánh nặng bệnh tật của ung thư cổ tử cung đang có chiều hướng gia tăng.

Khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến virus HPV (Human Papillomavirus). Đây là nhóm virus lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc tình dục, trong đó một số tuýp nguy cơ cao có thể gây ra những biến đổi tế bào dẫn đến ung thư.

Cũng vì thế, từ năm 2008, vaccine phòng nhiễm HPV để dự phòng ung thư cổ tử cung đã được cấp phép và triển khai ở Việt Nam.

Năm 2020, Đại Hội đồng Y tế thế giới đã thống nhất ban hành Chiến lược toàn cầu hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư tử cung phấn đấu giảm tỷ lệ mắc mới xuống mức không quá 4/100.000 phụ nữ. Một trong ba trụ cột can thiệp chính là 90% trẻ em gái cần được tiêm chủng đầy đủ vaccine HPV trước 15 tuổi.