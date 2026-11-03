Tôm là loại hải sản quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn tại Đài Loan (Trung Quốc), tôm thuộc nhóm động vật giáp xác, cung cấp nguồn protein chất lượng cao nhưng ít chất béo.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của tôm cũng nên ăn. Một số bộ phận có nguy cơ tích tụ kim loại nặng và các chất không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt khi tôm được nuôi hoặc đánh bắt trong môi trường ô nhiễm.

Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, người tiêu dùng cũng cần lưu ý những bộ phận có nguy cơ tích tụ chất độc hại để bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Đầu tôm

Tôm là món ăn cung cấp nguồn đạm chất lượng cao nhưng chứa ít chất béo (Ảnh: TA).

Đầu tôm là một trong những bộ phận được chuyên gia đặc biệt lưu ý về nguy cơ tích tụ kim loại nặng.

Theo chuyên gia Cao Mẫn Mẫn, nếu tôm sinh trưởng trong môi trường nước ô nhiễm, có hàm lượng kim loại nặng cao, các chất này có thể tích tụ ở phần đầu.

Do đó, với những loại tôm không rõ nguồn gốc hoặc không thể xác định chất lượng nguồn nước nuôi, người tiêu dùng nên loại bỏ phần đầu trước khi chế biến.

Ngược lại, nếu tôm được nuôi trong môi trường nước an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, phần đầu vẫn có thể chứa một số dưỡng chất, trong đó có vitamin A.

Mang tôm

Mang nằm ở hai bên phần đầu ngực, đóng vai trò là cơ quan hô hấp, giúp tôm trao đổi khí với môi trường nước.

Trong quá trình sinh trưởng, mang tôm thường xuyên tiếp xúc với nước. Vì vậy, bộ phận này có thể tiếp xúc với các hạt lơ lửng, vi sinh vật và những chất ô nhiễm có trong môi trường sống.

Đặc biệt, nếu tôm sống trong nguồn nước ô nhiễm, một số chất độc hại, bao gồm kim loại nặng, có thể tích tụ trong mô mang.

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên loại bỏ mang trước khi chế biến, nhất là đối với những loại tôm không rõ nguồn gốc.

Đường ruột (chỉ tôm)

Đường ruột, thường được gọi là chỉ tôm, là đường màu đen hoặc xám sẫm chạy dọc sống lưng tôm.

Đây là một phần của hệ tiêu hóa, có thể chứa thức ăn chưa được tiêu hóa hết, bùn cát, chất thải và cả kim loại nặng nếu tôm sinh trưởng trong môi trường nước không bảo đảm an toàn.

Nếu không được làm sạch, phần đường ruột có thể ảnh hưởng đến hương vị món ăn, gây vị đắng nhẹ hoặc cảm giác lợn cợn khi thưởng thức.

Vì vậy, người nội trợ nên rút bỏ chỉ tôm trước khi chế biến để món ăn sạch sẽ và ngon miệng hơn.

Có nên ăn vỏ tôm?

Ngoài ba bộ phận trên, vỏ tôm cũng là phần khiến nhiều người băn khoăn về giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn khi sử dụng.

Vỏ tôm có thành phần chính là chitin, một loại polymer cấu tạo nên lớp vỏ ngoài của động vật giáp xác.

Khác với đầu và mang, vỏ tôm không được chuyên gia Cao Mẫn Mẫn liệt kê vào nhóm bộ phận có nguy cơ tích tụ kim loại nặng cao. Tuy nhiên, phần vỏ khá cứng và khó tiêu hóa hơn thịt tôm.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi nhai nuốt, nên bóc vỏ tôm trước khi ăn để hạn chế nguy cơ hóc và khó chịu khi tiêu hóa.

Chuyên gia cũng lưu ý, không phải tất cả các loại tôm đều chứa kim loại nặng ở mức nguy hiểm. Nguy cơ tích tụ các chất này phụ thuộc vào môi trường sống, chất lượng nguồn nước và điều kiện nuôi trồng.

Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm và sơ chế, chế biến đúng cách để hạn chế những nguy cơ đối với sức khỏe.