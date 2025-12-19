Noel đến sớm với những “chiến binh nhí" tại bệnh viện ở TPHCM

Sáng 19/12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập sân Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) khi hàng trăm bệnh nhi cùng người thân háo hức tham gia các hoạt động chào mừng. Đây là sự kiện thường niên, nhằm mang lại niềm vui và động viên tinh thần cho các "chiến binh nhí" đang điều trị tại đây.

Các gian hàng sáng tạo với hoạt động làm vòng tay, thiệp Giáng sinh, viết thư gửi ông già Noel và làm tất treo cây thông đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh. Sân khấu ngoài trời cũng sôi động với các tiết mục văn nghệ, ảo thuật và xiếc, mang đến những giây phút giải trí ý nghĩa.

Bé Thanh Ngọc (8 tuổi, TPHCM), mắc bệnh u xương chày và đã trải qua 4 lần phẫu thuật, tranh thủ ngày nằm viện cuối cùng để cùng mẹ vui chơi Giáng sinh.

Chị Thanh Thúy, mẹ bé, chia sẻ: "Mùa Giáng sinh nào tôi cũng chỉ ước con khỏi bệnh hẳn, không cần phẫu thuật nữa. Năm nay, bác sĩ bảo bệnh của con khả quan hơn, tôi cũng mừng".

Minh Thông (12 tuổi, Khánh Hòa), vừa tháo băng sau tai nạn chấn thương đầu, cũng rủ bà xuống tham gia. "Năm ngày nằm viện, con chỉ muốn được ra ngoài. Ra đây được chơi với các bạn, các cô chú, con cũng khuây khỏa, đỡ nhớ nhà", Thông tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết chương trình Giáng sinh năm nay kéo dài một tuần (từ 19/12 đến 25/12), nhằm đảm bảo tất cả bệnh nhi đều được tận hưởng không khí lễ hội và nhận quà.

Với sự hợp tác của nhiều đơn vị và nhà tài trợ, dự kiến sẽ có khoảng 3.000 phần quà được trao, cùng với kinh phí tổ chức và hỗ trợ viện phí lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động ngoài trời, bệnh viện còn mang Giáng sinh đến tận giường bệnh cho các bệnh nhi khoa Ung bướu - Huyết học, đặc biệt là tặng tóc giả. Những em bé này thường ít có cơ hội tham gia các sự kiện đông người do sức khỏe yếu và phải gắn liền với dây truyền.

Bé Y Nô Bin Adrong (2 tuổi, dân tộc Ê Đê, Đắk Lắk) không giấu được niềm vui khi nhận quà Giáng sinh. Mẹ bé chia sẻ: "Nhà tôi theo đạo Công giáo, mỗi mùa Giáng sinh đều như một ngày lễ lớn. Năm nay, tôi và con lại phải ăn Noel trong bệnh viện. Thấy bé được tặng quà, được vui vẻ, tôi cũng nguôi ngoai".

Duy Vĩ (7 tuổi, Khánh Hòa), mắc ung thư máu, cũng rất háo hức khi biết ông già Noel sẽ đến tận giường phát quà. Anh Phong, bố Vĩ, cho biết: "Tôi biết con muốn xuống chơi, nhưng sức khỏe không cho phép. Nghe nói sẽ có ông già Noel đến tận giường phát quà, con háo hức, vui vẻ hẳn".

Không chỉ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tổ chức mừng Giáng sinh sớm với các chương trình hòa nhạc và lớp hội họa cho bệnh nhân, bệnh nhi.

Tại lớp vẽ "Noel trong mắt em", các bệnh nhi được tự tay làm cây thông bằng vải để trang trí Khoa, và vẽ thiệp gửi tặng bệnh nhân khoa Ung bướu. Những tấm thiệp đầy màu sắc này sẽ được treo trên cây thông Noel trước sảnh, mang theo những lời ước nguyện tốt đẹp.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khẳng định bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động nhân văn dành cho người bệnh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, biến mỗi mùa lễ hội thành nguồn động viên tinh thần quý giá cho bệnh nhân.