Tranh cãi việc lấy sữa sản phụ mới sinh pha cà phê uống: Bác sĩ lên tiếng

Tranh cãi việc lấy sữa mẹ pha cà phê

Mới đây, sự việc một người nổi tiếng dùng sữa của vợ để pha cà phê cho bạn uống gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, trên trang cá nhân, chồng của hoa hậu tên H. đăng tải đoạn clip quay lại quy trình pha cà phê mời bạn bè uống. Trong đó, người chồng lấy sữa trữ trong tủ lạnh để pha cà phê và thông báo đây là "sữa mẹ".

Hình ảnh pha cà phê bằng sữa mẹ gây tranh cãi (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung được đăng tải, những vị khách sau khi uống loại cà phê sữa nêu trên hầu hết có phản ứng bất ngờ trước mùi vị lạ, không biết thứ thức uống trên đã dùng sữa của sản phụ mới sinh để pha chế.

Đoạn clip trên tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, trong đó nhiều người bày tỏ quan điểm chỉ trích hành động của người pha cà phê là "phản cảm", "bất lịch sự".

Thậm chí, các phản ứng trái chiều càng gia tăng khi chính hoa hậu H. tiết lộ sữa pha cà phê đã được con sản phụ "ngậm" trước đó.

Dù người đăng tải đã chủ động gỡ đoạn clip, nhiều người đặt câu hỏi, liệu dùng sữa sản phụ mới sinh pha cà phê cho uống có gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?

Bác sĩ lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCK2 Lê Ngọc Diệp, công tác tại một bệnh viện phụ sản ở TPHCM, cho biết sữa mẹ trữ đông không ưu việt bằng sữa mẹ cho bé bú ngay vì bị giảm một số enzym, nhưng vẫn giữ được những dưỡng chất thiết yếu nhất cho trẻ.

Tuy nhiên, dinh dưỡng, kháng thể, chất béo và lượng đường trong sữa mẹ chỉ phù hợp với nhu cầu của trẻ sơ sinh. Sau 6 tháng tuổi, trẻ cần ăn dặm thêm mới đủ cho nhu cầu phát triển. Vì vậy, sữa mẹ không phù hợp bổ sung dinh dưỡng cho người lớn.

Sữa mẹ sau khi vắt ra cần được bảo quản đúng cách để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn (Ảnh cắt từ clip).

Bên cạnh đó, sữa mẹ có nguy cơ lây truyền một số bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, viêm gan siêu vi A-B-C, giang mai và một số loại virus khác. Song song đó, vấn đề kỹ thuật và vệ sinh tay, dụng cụ khi vắt sữa cũng quan trọng, để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Diệp, để những dưỡng chất trong sữa mẹ sau khi trữ đông được bảo toàn tốt nhất, nên rã đông bằng cách đưa từ ngăn đông để xuống ngăn mát tủ lạnh trong vòng 12-24 tiếng.

Khi lấy sữa từ tủ lạnh ra, cần hâm nóng gián tiếp bằng nước ấm hoặc dụng cụ hâm nóng sữa chuyên biệt, không nên lắc mạnh hoặc xoay sữa bị tách lớp, cũng như không đun trực tiếp trên bếp.

Về việc chế biến thực phẩm từ sữa mẹ, bác sĩ Diệp cho biết có thể thực hiện được, nhưng khi xử lý ở nhiệt độ cao có thể làm mất các giá trị dinh dưỡng vốn có của sữa. Song song đó, mùi vị của sữa mẹ cũng khác với sữa bò và sữa dê, nên cũng sẽ khiến vị của thực phẩm sau chế biến khác đi.

Sữa mẹ chỉ đáp ứng nhu cầu về năng lượng và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Đại diện một bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối ở TPHCM nhận định, khả năng người lớn mắc các bệnh truyền nhiễm khi uống sữa sản phụ mới sinh là không cao.

Tuy nhiên nếu sữa mẹ không được trữ đông đúng nhiệt độ, rã đông không đúng cách hoặc để quá lâu vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy khi sử dụng.

Bên cạnh đó, sữa mẹ chỉ đáp ứng nhu cầu về năng lượng và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, nên không được khuyến khích dùng cho người khác ngoài con của sản phụ.

"Sữa mẹ nếu trữ đông tốt có thể để trong 6 tháng, nhưng sau khi rã đông phải dùng trong 24 giờ để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ", bác sĩ chuyên khoa Nhi đưa ra lời khuyên.