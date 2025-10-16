Ngày 16/10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 100 ca thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh lý van tim.

150.000 người Việt sống chung với bệnh lý nguy hiểm

Hẹp van động mạch chủ là một trong những bệnh lý van tim phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi, với tỷ lệ mắc lên tới 3-4% ở nhóm trên 70 tuổi tại các nước phát triển. Tại Việt Nam, các chuyên gia ước tính có 100.000-150.000 người đang sống chung với bệnh lý này.

Đáng lo ngại là bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già, chỉ đến khi xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất hoặc đột quỵ thì mới được phát hiện. Khi đó, nguy cơ tử vong trong vòng 2-3 năm lên đến 60-70%.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện khẳng định, ngay cả ở những người chưa có triệu chứng, nếu siêu âm tim đã xác định hẹp van động mạch chủ nặng, nguy cơ đột tử vẫn hiện hữu. Do đó, can thiệp kịp thời là yếu tố sống còn.

Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ mở (SAVR) là phương pháp điều trị hẹp van động mạch chủ chính. Tuy nhiên, đối với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc thể trạng yếu, phẫu thuật hở tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự ra đời của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) đã mở ra một bước tiến vượt bậc, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh vốn trước đây khó có thể phẫu thuật.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật TAVI cứu bệnh nhân hẹp van động mạch chủ (Ảnh: BV).

GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện phân tích, TAVI là thủ thuật ít xâm lấn, không cần mở ngực hay gây mê toàn thân. Các bác sĩ đưa van nhân tạo qua đường ống thông từ động mạch đùi đến vị trí van động mạch chủ bị hẹp và thả vào đúng chỗ, thay thế chức năng của van cũ.

"Thủ thuật này giúp người bệnh giảm đau và mất máu, hạn chế biến chứng, thời gian can thiệp ngắn và có thể xuất viện sau 3-5 ngày. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, nguy cơ phẫu thuật cao", GS Trương Quang Bình nói.

Xây dựng trung tâm điều trị chuẩn quốc tế

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, TAVI đã chứng minh khả năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người.

Đến nay, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công hơn 100 ca TAVI, cho kết quả điều trị rất tốt, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong cả nước trong lĩnh vực này.

Như trường hợp của một người đàn ông 68 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh thận mạn, nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở kéo dài.

Bệnh nhân được hội chẩn qua đội - nhóm tim mạch và chỉ định can thiệp TAVI. Vài ngày sau khi thực hiện thủ thuật thành công, người bệnh hồi phục tốt, tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng.

Một trường hợp khác là ông T.V.C., được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ từ năm 2022.

Ông kể lại: "Trong lúc làm thủ thuật, tôi được gây tê, không gây mê. Sau vài ngày làm TAVI, tôi khỏe hẳn, hết tức ngực khó thở, cảm thấy mình có thể sống thêm nhiều năm nữa. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi cùng gia đình".

TS.BS Vũ Hoàng Vũ, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp nhận định, thành công trong việc ứng dụng can thiệp TAVI tại đơn vị là kết quả của mô hình Heart Team và sự phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ nội tim mạch, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công hơn 100 ca TAVI và hướng đến những cột mốc mới (Ảnh: BV).

Không chỉ dừng lại ở triển khai kỹ thuật, Trung tâm Tim mạch còn là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và chuyển giao công nghệ TAVI cho nhiều bệnh viện cả nước.

Chia sẻ về định hướng phát triển, PGS Nguyễn Hoàng Định cho biết, mục tiêu của Bệnh viện là xây dựng Trung tâm xuất sắc về van tim đạt chuẩn quốc tế, không chỉ tập trung vào điều trị hẹp van động mạch chủ mà còn mở rộng sang các bệnh lý van 2-3 lá và động mạch phổi.

"Thành công của 100 ca TAVI là nền tảng để chúng tôi thực hiện sứ mệnh vừa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học - đúng với vai trò của một bệnh viện đại học", PGS Nguyễn Hoàng Định nói.