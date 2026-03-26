Nghẹt thở cấp cứu người đàn ông ngã gục, ngừng tim ngay phòng cấp cứu

15 phút ép tim căng thẳng

Ngày 26/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, ca cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay khi vào bệnh viện đã vượt qua nguy kịch, bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không để lại di chứng.

Trước đó, chiều 17/3, cảm thấy có cơn tức ngực nhẹ, anh Nguyễn Văn S. (44 tuổi, trú tại Hải Phòng), định đi khám nhưng do công việc nên chưa thể đi ngay.

Đến khoảng gần 19h, cơn đau ngực tăng dần, nhói lên từng cơn. Lúc này, anh S. quyết định đi khám cho yên tâm. Nghĩ là cuộc thăm khám bình thường, nhà lại gần Bệnh viện Bạch Mai nên anh tự đi bộ vào và không có người nhà đi cùng.

Khi nhập viện, anh S. được khai thác thông tin và chỉ định làm các xét nghiệm chẩn đoán định hướng nguyên nhân. Ngay sau khi vừa rút kim lấy máu, anh bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống đất.

Dù giật mình, hai điều dưỡng nhanh chóng đỡ bệnh nhân, một người chạy đi lấy cáng và hô to cấp cứu. Trong tích tắc, ê-kíp có mặt cấp cứu ngừng tuần hoàn cho nam bệnh nhân.

Các bác sĩ kịp thời ép tim, cấp cứu cho bệnh nhân

ThS.BS Trần Hoài Linh, bác sĩ trực cấp cứu cho biết, diễn biến sự việc quá nhanh. Các nhân viên y tế khi thấy người bệnh bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống đất đã nhanh chóng hô hoán chi viện.

"Chỉ trong khoảng 10 giây, bệnh nhân đã được đặt lên cáng, chuyển vào khu cấp cứu lưu và tiến hành ép tim ngay lập tức”, BS Linh cho biết.

Các bác sĩ tiến hành ép tim, sốc điện, dùng thuốc, đặt nội khí quản, gửi mẫu đi xét nghiệm khẩn cấp, hội chẩn với chuyên khoa tim mạch để xác định thêm về ca bệnh.

Sau 3 lần sốc điện cùng 15 phút nghẹt thở giành giật từng nhịp đập, mạch của bệnh nhân đã quay trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Không chủ quan với bệnh tim mạch ở người trẻ

Theo các bác sĩ, điều khiến mọi người trăn trở, là tất cả các chỉ số sinh tồn ổn định và xét nghiệm ban đầu khi vào viện gần như không gợi ý về tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim.

Đứng trước một bệnh nhân còn trẻ, không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, điện tim và men tim ban đầu đều chưa điển hình, các bác sĩ quyết định vẫn phải tìm nguyên nhân cuối cùng.

Người bệnh được chuyển đi chụp mạch vành. Kết quả chụp mạch vành cho thấy cầu cơ động mạch liên thất trước (LAD) kèm hẹp tới 99% đoạn mạch vành sau cầu cơ. Đây chính là nguyên nhân gây rối loạn nhịp thất ác tính, khiến bệnh nhân ngừng tim đột ngột.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 phân tích: “Đây là trường hợp thiếu máu cơ tim đang hình thành. Nếu bệnh nhân không ở viện lúc đó, hoặc ê-kíp cấp cứu không phản ứng nhanh, nguy cơ bệnh nhân tử vong là rất cao”.

Người bệnh được can thiệp đặt stent ngay lập tức, sau đó chuyển hồi sức tích cực tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy trong 48 giờ, an thần, thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Kết thúc liệu trình hạ thân nhiệt, người bệnh tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

“Khi gặp lại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, gần như không có di chứng thần kinh. Đó là điều không phải ca nào cũng đạt được”, các bác sĩ xúc động chia sẻ.

Vợ anh S. chia sẻ, khi nghe tin chồng ngất, chân tay chị bủn rủn, đầu óc hoang mang.

Trong gia đình, anh S. là trụ cột, với 4 người con, con nhỏ nhất mới gần 2 tuổi. Hai vợ chồng anh S. đi làm thuê tại một quán ăn ở Hà Nội để mưu sinh, nuôi con ăn học.

Với tiền sử bản thân và gia đình khỏe mạnh, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại là đối tượng của bệnh tim mạch.

Bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định, không để lại di chứng (Ảnh: Thế Anh).

Qua ca bệnh này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ.

"Nếu đặt tình huống bệnh nhân chưa kịp đến viện, ngừng tim ở cộng đồng, nếu biết kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn, chúng ta có thể cứu được rất nhiều người, thay vì chờ đến khi vào viện.

Vì thế, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cấp cứu cho cộng đồng, hướng dẫn người dân cách ép tim và sơ cứu ban đầu. Bởi lẽ, trong những tình huống này, “giờ vàng” không chờ đợi bất kỳ ai. Khi người dân biết cấp cứu, chúng ta sẽ có thêm hàng ngàn cơ hội sống như anh S. hôm nay”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng lưu ý, người dân đừng chủ quan với những cơn đau ngực nhẹ hay thoáng qua, đó có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim tối cấp. Hãy chủ động tầm soát bệnh, thăm khám kiểm tra sức khoẻ định kỳ.