Hà Nội: Thứ ẩn mình trong chai rượu khiến người đàn ông ngừng tim

Vừa qua, một bệnh nhân nam (35 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu sau khi uống rượu.

Theo người nhà, sau khi sử dụng loại rượu mang nhãn hiệu “Mao Đài”, bệnh nhân trở về nhà nghỉ ngơi như bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện người này có biểu hiện bất thường, gọi hỏi không đáp ứng nên lập tức đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, thở ngáp, nhịp thở rối loạn, da niêm mạc nhợt, hạ thân nhiệt, đại tiểu tiện không tự chủ.

Ngay sau đó, bệnh nhân rơi vào ngừng tuần hoàn, mạch và huyết áp không đo được.

Kíp trực cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức ngừng tuần hoàn, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và tuần hoàn.

Sau gần một giờ cấp cứu tích cực, tuần hoàn của bệnh nhân được tái lập. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, làm các xét nghiệm cận lâm sàng để đánh giá tình trạng.

Nhận định đây là ca ngộ độc cấp nghi do độc chất, có khả năng liên quan đến methanol gây tổn thương nặng hệ thần kinh trung ương và tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã hội chẩn khẩn cấp với Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu.

Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, thực hiện các biện pháp như lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất và tiến hành các xét nghiệm độc chất chuyên sâu. Tiên lượng vẫn rất nặng.

Các bác sĩ cảnh báo, sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu như thở gấp, khó thở, ngủ lịm, gọi không đáp ứng, người dân cần nghĩ ngay đến nguy cơ ngộ độc nặng và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Việc chậm trễ có thể khiến người bệnh rơi vào ngừng tuần hoàn, tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong.

Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại rượu trôi nổi, rượu gắn mác ngoại, rượu xách tay không rõ nguồn gốc. Nhiều sản phẩm được làm giả tinh vi, mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có thể chứa methanol và các độc chất nguy hiểm.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không có tem nhãn hoặc chưa được kiểm định chất lượng. Lựa chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng và sử dụng rượu bia an toàn là cách tốt nhất để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc.