Loại rau "trường thọ" chỉ vài nghìn một mớ, ít bị phun thuốc sâu

Loại rau bình dân nhiều giá trị

Từ xa xưa, rau dền đỏ đã được dân gian gọi là “rau trường thọ”. Vậy bên trong loại rau tưởng như bình dân này có gì đặc biệt mà ngày càng được giới dinh dưỡng nhắc tên nhiều hơn?

Rau dền vừa rẻ vừa có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Ở nhiều vùng quê, rau dền đỏ từng chỉ mọc hoang trên bờ ruộng, góc vườn, được nhổ cho lợn ăn hoặc bứt vội nấu bát canh giải nhiệt ngày hè. Cây dền khỏe, dễ mọc, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh nên nhiều nhà trồng theo kiểu “rau sạch nhà trồng”, hầu như không phải phun thuốc trừ sâu.

Khi xu hướng ăn uống lành mạnh quay trở lại, những loại rau dân dã, ít phải dùng hóa chất như dền đỏ càng được ưu ái.

Điểm khiến rau dền đỏ được nhắc đến nhiều nhất là hàm lượng sắt nổi bật. Trong 100g rau dền đỏ có khoảng 5,4mg sắt, cao gần gấp đôi một số loại rau lá xanh quen thuộc và ước tính gấp khoảng 4 lần so với lượng sắt trong cùng khối lượng thịt bò.

Không chỉ giàu sắt, rau dền đỏ còn chứa lượng vitamin C tự nhiên đáng kể, giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn. Chính sự kết hợp này khiến bát canh dền đỏ trở thành lựa chọn phù hợp cho:

- Phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt, dễ mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.

- Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung vi chất.

- Người ăn chay, ít dùng các nguồn sắt từ động vật.

Tất nhiên, rau không thể thay thế thuốc điều trị thiếu máu, nhưng nếu được đưa vào thực đơn đều đặn, đây là một nguồn sắt lành mạnh, dễ ăn, dễ chế biến mà túi tiền của đa số gia đình đều có thể đáp ứng.

Tốt cho xương nhờ canxi dễ hấp thu

Nhiều người thường nghĩ đến sữa khi cần bổ sung canxi, ít ai ngờ trong một mớ rau dền đỏ bình dân cũng có “kho” canxi đáng kể. Không phải là loại có hàm lượng canxi cao nhất, nhưng tỷ lệ canxi và phospho trong rau dền đỏ lại khá hợp lý, giúp cơ thể sử dụng khoáng chất này hiệu quả hơn.

Một điểm cộng khác là trong rau dền đỏ còn có vitamin K, góp phần đưa canxi đến đúng nơi cơ thể cần như xương và răng, thay vì lắng đọng ở mô mềm.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị người trung niên, người có nguy cơ loãng xương nếu ăn đa dạng rau xanh, trong đó có dền đỏ, sẽ giúp bữa cơm hàng ngày hỗ trợ thêm cho sức khỏe xương khớp.

“Tấm khiên” chống oxy hóa từ màu tím đỏ bắt mắt

Màu tím đỏ đẹp mắt của rau dền không chỉ giúp món ăn trông hấp dẫn hơn, mà còn là dấu hiệu của một “kho” chất chống oxy hóa tự nhiên.

Sắc tím đỏ đặc trưng của dền đỏ đến từ nhóm hoạt chất betalain. Nhiều nghiên cứu cho thấy betalain có khả năng trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của ô nhiễm, stress, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Bên cạnh đó, rau dền đỏ còn chứa lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất thường nhắc đến trong các sản phẩm hỗ trợ mắt. Bổ sung rau dền đỏ trong khẩu phần ăn, kết hợp với việc che chắn mắt khi ra nắng, hạn chế thức khuya và dùng thiết bị điện tử quá lâu, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe võng mạc từ bên trong.

Nói cách khác, với một chi phí rất rẻ, người tiêu dùng có thêm một thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể “chống nắng” từ bên trong, hỗ trợ làn da và đôi mắt khỏe hơn.

Ăn rau dền đỏ thế nào để không phí dưỡng chất

Rau dền đỏ khá dễ chế biến, nhưng nếu nấu không đúng cách, màu sắc dễ bị thâm đen, một phần vitamin và khoáng chất cũng hao hụt. Một vài gợi ý để giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng gồm:

Chần nhanh rồi trộn gỏi: Rửa sạch, nhặt bỏ lá già, chần rau trong nước sôi khoảng 8 đến 10 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào nước đá. Cách này giúp rau giữ được màu tím đẹp mắt và độ giòn nhẹ. Sau đó có thể trộn cùng tỏi phi, mè rang, giấm, một chút dầu ăn và nước mắm chua ngọt để làm món gỏi thanh mát, giàu vitamin.

Nấu canh: Rau dền đỏ rất hợp nấu cùng đậu phụ, tôm, thịt băm hoặc nấm. Khi nấu canh, các khoáng chất như kali, magie tan vào nước, vì vậy tốt nhất nên ăn cả cái lẫn nước.

Biến tấu thành nhân bánh, nhân trứng: Thay vì chỉ luộc rồi chấm, có thể thái nhỏ rau dền đỏ, trộn với trứng hoặc tôm, gia vị vừa đủ rồi rán thành miếng. Món này vừa tăng chất xơ, vừa dễ ăn với trẻ nhỏ hoặc người không thích ăn rau lá nguyên.