Gắp dây sạc trong bàng quang nam sinh 16 tuổi

Ngày 7/12, đại diện Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp có dị vật trong bàng quang ở bệnh nhân nam 16 tuổi.

Cụ thể, bệnh nhân là con trai trong một gia đình ly hôn, đang sống cùng bố. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, nam sinh này đã xem một video trên mạng hướng dẫn “tạo cảm giác lạ” và làm theo bằng cách đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo.

Dây sạc điện thoại sau khi gắp ra khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BV).

Sau khi đẩy vào sâu, em không thể tự lấy ra, dị vật dần di chuyển vào bàng quang.

Do lo sợ bị trách mắng, bệnh nhân giấu kín cho đến khi xuất hiện tình trạng tiểu gắt buốt tăng dần. Lúc này, em mới thông báo với người nhà và được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện An Bình.

Tại khoa Ngoại Niệu, bệnh nhân được ThS.BS Tăng Chí Quyền thăm khám, hội chẩn, xác định dị vật nằm trong bàng quang. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật khẩn cấp.

Theo bác sĩ Quyền, ê-kíp gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời của ê-kíp phẫu thuật, sau 30 phút, dị vật được lấy ra an toàn. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ điều trị cũng đã tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng khi bắt chước các nội dung trên mạng không được kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến cơ quan sinh dục và sức khỏe sinh sản - tiết niệu.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể, nhận diện hành vi nguy hiểm và sử dụng internet an toàn.

Những hành vi thử nghiệm mang tính tò mò có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường sinh dục - tiết niệu, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.