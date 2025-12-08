Loại hạt quen thuộc của người Việt giúp cải thiện sức khỏe não bộ

Tăng lưu lượng máu não

Theo New York Post, trong thử nghiệm do Đại học Maastricht (Hà Lan) thực hiện gần đây, 31 người khỏe mạnh 60-75 tuổi được yêu cầu ăn 60g đậu phộng rang nguyên vỏ, không muối mỗi ngày trong 16 tuần.

Người tham gia phải ăn trực tiếp, không nghiền hoặc chế biến lại để tránh thay đổi đặc tính dinh dưỡng và được đánh giá sức khỏe toàn cơ thể cũng như chụp hình ảnh chuyên sâu để đo lưu lượng máu não ở 3 thời điểm: đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ nghiên cứu.

Kết thúc 16 tuần, kết quả cho thấy lưu lượng máu não tổng thể (CBF) tăng 3,6% so với giai đoạn đối chứng. Vùng chất xám - nơi tập trung thân tế bào thần kinh - tăng 4,5%. Đáng chú ý, lưu lượng máu ở thùy trán tăng 6,6% và thùy thái dương tăng 4,9%. Đây là những vùng não quyết định trí nhớ, ngôn ngữ và ra quyết định.

“Sự cải thiện CBF có ý nghĩa rất quan trọng, vì lưu lượng máu não thấp liên quan đến suy giảm nhận thức, giảm tập trung và giảm tốc độ xử lý thông tin”, tiến sĩ Peter Joris, tác giả nghiên cứu, cho biết.

Ăn một lượng nhỏ đậu phộng liên tục trong nhiều tuần được chứng minh mang lại lợi ích cho sức khỏe não bộ (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Trong bài kiểm tra trí nhớ, nhóm ăn đậu phộng cũng nhớ và nhận diện được nhiều từ hơn so với giai đoạn không ăn trước đây.

Ngoài mang lại lợi ích cho não bộ, đậu phộng còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Huyết áp tâm thu trung bình của người tham gia giảm 5mmHg, trong khi áp lực mạch giảm 4mmHg. Đây là mức được đánh giá là có lợi rõ rệt đối với sức khỏe tim mạch và nguy cơ đột quỵ.

Dù ăn đậu phộng khiến cơ thể nạp thêm khoảng 340 kcal mỗi ngày, phần lớn người tham gia không tăng cân. Điều này có thể nhờ chất béo không bão hòa và chất xơ trong đậu phộng giúp tăng cảm giác no và kiểm soát hấp thu năng lượng.

Theo các nhà khoa học, tác dụng của đậu phộng đến từ L-arginine, chất béo không bão hòa, polyphenol và chất chống oxy hóa trong vỏ đậu phộng. Tất cả đều hỗ trợ chức năng mạch máu.

“Kết quả cho thấy ăn đậu phộng rang nguyên vỏ, không muối mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi”, tiến sĩ Joris cho biết thêm.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu dự định kiểm tra xem bơ đậu phộng hoặc lượng nhỏ hơn liệu có đem lại hiệu quả tương tự.

Loại hạt nhiều dinh dưỡng, quen thuộc trong bữa cơm người Việt

Đậu phộng (lạc) là một trong những loại hạt phổ biến nhất trong khẩu phần người Việt, đồng thời được các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Theo Medical News Today, 100g đậu phộng cung cấp khoảng 567 kcal, trong đó có gần 26g protein, gần 50g chất béo và khoảng 8g chất xơ. Mặc dù giàu năng lượng, phần lớn chất béo trong đậu phộng lại là chất béo không bão hòa. Đây là nhóm chất béo “tốt” có lợi cho tim mạch và chuyển hóa.

Đậu phộng chứa nhiều năng lượng và vi chất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Adobe Stock).

Hàm lượng protein trong đậu phộng khá cao, tương đương hoặc cao hơn nhiều loại hạt khác. Trung bình 28-30g đậu phộng (khoảng một nắm nhỏ) chứa 7-8g protein.

Đây là nguồn đạm thực vật tốt, giúp xây dựng và sửa chữa mô, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Với những người giảm thịt đỏ, ăn chay hoặc tăng cường thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đậu phộng là lựa chọn dễ tiếp cận, giá rẻ và hiệu quả.

Khoảng 80% lượng chất béo trong đậu phộng là chất béo không bão hòa đơn và đa, tương tự dầu ô liu, hạnh nhân hay óc chó. Nhiều nghiên cứu ghi nhận các loại chất béo này giúp cải thiện hồ sơ lipid máu, giảm cholesterol xấu, hỗ trợ ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành.

Ngoài ra, đậu phộng chứa arginine, một loại acid amin có vai trò tăng sản xuất nitric oxide. Đây là chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu. Điều này cũng giải thích vì sao một số nghiên cứu quan sát cho thấy tiêu thụ đậu phộng đều đặn có thể hỗ trợ lưu lượng máu lên não.

Đậu phộng chứa lượng chất xơ đáng kể, góp phần tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm hấp thu đường.

Không chỉ vậy, loại hạt này còn giàu khoáng chất quan trọng như magie, phốt pho, kali, cùng vitamin E và vitamin nhóm B, đặc biệt là niacin (B3). Các vi chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh, điều hòa huyết áp và bảo vệ tế bào khỏi oxy hóa.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đậu phộng có thể gây dị ứng dẫn đến một số phản ứng nghiêm trọng ở người nhạy cảm.

Ngoài ra, đậu phộng rang muối, tẩm vị hoặc chiên dầu có thể chứa nhiều muối, chất béo không lành mạnh hoặc calo rỗng, làm mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ưu tiên đậu phộng rang khô hoặc không muối, với khẩu phần khoảng 25-30g mỗi ngày.