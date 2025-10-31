Có gì tại khoa "khám thông minh" ở nơi đầu tiên thí điểm bệnh án điện tử?

Tại Hội nghị khoa học thường niên diễn ra ngày 31/10 ở TPHCM, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ, từ năm 2016 nơi này là bệnh viện đầu tiên được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử (EMR).

Báo cáo về "Giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới bệnh viện thông minh", TS Thanh cho biết, mô hình bệnh viện thông minh là hệ sinh thái y tế ứng dụng công nghệ số tiên tiến (như AI, Big Data, IoT và Cloud) để tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh Viện Đa khoa Thủ Đức từ những năm đầu thành lập (2008) đã đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin. Đến năm 2018, đơn vị đã triển khai mô hình khoa Khám bệnh thông minh, áp dụng EMR tại 100% các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Mô hình trên tại bệnh viện có 5 điểm nổi bật. Thứ nhất là việc người dân có thể đăng ký khám bệnh linh hoạt, đa dạng hình thức từ trực tiếp (qua ứng dụng VssID, VnEID) đến đặt khám online.

Thứ hai, khám bệnh chuyên nghiệp, chẩn đoán theo chuẩn ICD-9 (Phân loại Thống kê Quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan), giám sát tuân thủ phác đồ điều trị hoàn toàn bằng công nghệ thông tin.

Thứ ba, cận lâm sàng hiện đại. Hệ thống số thứ tự trung tâm điều phối thực hiện cận lâm sàng thông minh, trả kết quả theo thời gian thực về phòng khám. Thứ tư, đa dạng hình thức thanh toán không tiền mặt, với hệ thống thu viện phí tích hợp tự động tổng hợp phí khám, dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế.

Thứ năm, mô hình khoa Khám bệnh thông minh áp dụng hệ thống kê đơn điện tử thời gian thực (realtime), tích hợp cảnh báo, nhắc nhở việc trùng lặp hoạt chất, tương tác thuốc.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ khi áp dụng EMR, thời gian y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hoàn tất bệnh án cho bệnh nhân từ 31 phút trước đây đã rút ngắn còn 19 phút.

Bệnh viện còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ đọc X-quang phổi, dùng AI như "trợ lý ảo" hỗ trợ phân tích kết quả cận lâm sàng, đề xuất hướng xử lý. AI cũng được ứng dụng để quản lý, phân tích sự cố.

Ngoài ra, đơn vị còn chú ý đến việc nâng cao trải nghiệm người bệnh (bằng các dịch vụ như app đặt khám tại nhà, kiosk tự đăng ký, hướng dẫn "định vị trong nhà" để giảm thời gian tìm kiếm cho bệnh nhân), song song với các biện pháp tăng cường công tác quản lý.

Trước những thuận lợi và khó khăn thực tế, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa tầm nhìn "bệnh viện thông minh".

Đó là: Hoàn thiện hạ tầng số và an ninh mạng; Xây dựng quản trị dựa trên dữ liệu; Tối ưu hóa trải nghiệm người bệnh; Ứng dụng công nghệ cao trong chuyên môn; Đào tạo và xây dựng văn hóa số.