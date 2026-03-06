Tình trạng nguy hiểm dễ gặp ở khớp gối bệnh nhân gout

Tràn dịch khớp gối vì chủ quan với gout

Khớp gối là bộ phận quan trọng giúp cơ thể giữ thăng bằng và thực hiện các cử động linh hoạt.

Khi gặp tổn thương hoặc các vấn đề như chấn thương, nhiễm trùng, lượng dịch khớp bên trong gia tăng bất thường, dẫn đến tình trạng tràn dịch khớp gối.

Khớp gối đột ngột sưng to, nóng, căng tức, đau nhiều đến mức khó co duỗi hay bước đi là tình trạng khiến không ít người lo lắng.

Nhiều trường hợp nghĩ đơn giản là viêm khớp thông thường hoặc chỉ cần uống thuốc giảm đau là ổn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ cơ xương khớp, tràn dịch khớp gối, đặc biệt ở người có tiền sử gout, là dấu hiệu cảnh báo một đợt viêm cấp có thể gây tổn thương khớp nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.

Anh N.V.T. (34 tuổi, Hà Nội) có tiền sử gout hơn 3 năm. Sau một bữa liên hoan có rượu bia, anh xuất hiện đau nhức dữ dội ở khớp gối phải, chỉ sau vài giờ khớp sưng to, nóng đỏ, không thể đứng lên.

“Tôi từng bị đau ngón chân cái nhiều lần nên nghĩ gout chỉ đau ở đó, không ngờ lần này đầu gối sưng to đến mức không đi lại được”, anh T. chia sẻ.

Khi vào viện, bác sĩ xác định anh bị tràn dịch khớp gối cấp do gout, cần can thiệp ngay để giảm đau và tránh biến chứng.

Hút tràn dịch khớp gối (Ảnh: Getty).

Theo các tài liệu y khoa, tràn dịch khớp gối là tình trạng dịch viêm tích tụ quá mức trong khoang khớp. Lượng dịch này không phải dịch bôi trơn sinh lý, mà là dịch bệnh lý hình thành do phản ứng viêm.

Ở bệnh nhân gout, khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao, các tinh thể urat lắng đọng trong khớp, kích hoạt phản ứng viêm mạnh, dẫn tới đau dữ dội và tăng tiết dịch khớp.

Nếu không được xử trí kịp thời, dịch viêm tiếp tục chèn ép cấu trúc trong khớp, gây đau kéo dài, hạn chế vận động, tổn thương sụn khớp, lâu dài có thể dẫn đến cứng khớp, dính khớp hoặc biến dạng khớp gối.

Đáng chú ý, nhiều người chỉ uống thuốc giảm đau tại nhà, trong khi lượng dịch viêm lớn không thể tự tiêu, khiến tình trạng ngày càng nặng hơn.

Gối có biểu hiện gì cần đi khám?

Theo các bác sĩ, người bệnh cần đi khám sớm khi khớp gối có các dấu hiệu: sưng to nhanh, căng tức, đau tăng dần, nóng đỏ, hạn chế co duỗi, đặc biệt nếu có tiền sử gout, viêm khớp hoặc chấn thương.

Trì hoãn thăm khám không chỉ kéo dài cơn đau mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng, nhất là với các đợt viêm cấp do gout.

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ sẽ thăm khám kết hợp siêu âm khớp gối để đánh giá lượng dịch, tình trạng màng hoạt dịch và cấu trúc sụn. Siêu âm giúp phân biệt tràn dịch do gout với các nguyên nhân khác như viêm khớp nhiễm khuẩn, thoái hóa khớp hay chấn thương.

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn siêu âm, giải pháp giảm đau nhanh và an toàn

Với các trường hợp tràn dịch khớp gối nhiều, hút dịch khớp được xem là biện pháp hiệu quả giúp giảm đau nhanh. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh hút dịch cần được thực hiện đúng chỉ định và đúng kỹ thuật, tốt nhất dưới hướng dẫn của siêu âm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, hút dịch khớp gối là một trong những thủ thuật thường quy trong điều trị tràn dịch khớp do gout và các bệnh lý viêm khớp khác.

Theo thông tin từ bệnh viện, siêu âm giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí ổ dịch, đưa kim hút đúng khoang khớp, hạn chế tối đa tổn thương sụn, dây chằng và các cấu trúc xung quanh.

Việc hút bỏ dịch viêm giúp giảm áp lực trong khớp gần như tức thì, từ đó giảm đau rõ rệt và cải thiện khả năng vận động cho người bệnh.

Sau hút dịch, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể tiêm thuốc chống viêm trực tiếp vào khớp để kiểm soát phản ứng viêm, đồng thời phối hợp điều trị nội khoa nhằm xử lý nguyên nhân gốc là rối loạn chuyển hóa acid uric.