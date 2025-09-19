Thường xuyên thức đêm xem điện thoại, cô gái chảy máu tiêu hóa nguy kịch

Sáng 18/9, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) tiếp nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi trong tình trạng choáng ngất, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Qua khám sơ bộ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, nghĩ nhiều đến sốc mất máu.

Bệnh nhân nhập viện do xuất huyết tiêu hóa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đây là ca bệnh trẻ, tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở oxy, làm các xét nghiệm chẩn đoán song song.

Người nhà cho biết, bệnh nhân đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà. Đáng chú ý, bệnh nhân thường xuyên thức khuya xem điện thoại.

Kết quả thăm trực tràng bệnh nhân xác định có phân đen. Các bác sĩ nhận định chảy máu tiêu hóa cao.

Các y bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi cho thấy, bệnh nhân loét tá tràng gây chảy máu. Ê-kíp can thiệp kịp thời bằng kẹp cầm máu và thuốc truyền liên tục phòng tái phát.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp cấp cứu - nội soi - hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, dự kiến xuất viện sau 3-5 ngày và sẽ được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Nội soi cấp cứu cho nữ bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo Bệnh viện Hữu Nghị, chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh (rượu bia, thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…).

Khi có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.