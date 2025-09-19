Nạn nhân trên cầu Nhật Tân được Thứ trưởng Bộ Y tế cứu đã qua cơn nguy kịch

"Bệnh nhân hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ người bệnh, khi ổn định sẽ chuyển sang khoa phục hồi chức năng", đại diện Bệnh viện E thông tin.

Trường hợp này là nam bệnh nhân sinh năm 1981, gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân, bị đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Sau khi ổn định, bệnh nhân sẽ được tập phục hồi chức năng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đúng thời điểm xảy ra tai nạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trên đường công tác đã kịp thời dừng xe, trực tiếp kiểm tra hiện trường và nhanh chóng mở đường đưa nạn nhân đến Bệnh viện E cấp cứu.

Thứ trưởng cũng liên hệ ngay với Bệnh viện E sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để cấp cứu ngay khi bệnh nhân tới nơi.

Khi nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện E, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn còn trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Tiếp nhận bệnh nhân chiều 4/9 trong tình trạng sốc đa chấn thương, hôn mê sâu, đe dọa tính mạng, các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị sốc đa chấn thương với chấn thương sọ não có máu tụ dưới màng cứng và đụng dập nhu mô não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn, chấn thương ngực kín gây tràn máu tràn khí màng phổi.

"Bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng, nếu không được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời và hồi sức tích cực tại cơ sở y tế, tính mạng sẽ bị đe dọa. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm nhất sau tai nạn, kịp điều trị trong giờ vàng", bác sĩ điều trị cho biết.

Bệnh viện E đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện, huy động toàn bộ các chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, hồi sức tích cực phối hợp cùng Ban tư vấn y khoa của bệnh viện.

Người bệnh nhanh chóng được xử trí cấp cứu, phẫu thuật mở màng phổi, thực hiện các thăm dò chẩn đoán đồng thời với các biện pháp hồi sức tích cực, phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ não, giải tỏa não để giải phóng chèn ép và kiểm soát tình trạng tổn thương.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, nâng tay, chân và đáp ứng với câu hỏi của bác sĩ cũng như người thân. Hiện các bác sĩ đang đánh giá kĩ toàn trạng, khi người bệnh đủ điều kiện sẽ chuyển sang phục hồi chức năng.