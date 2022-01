Thực phẩm giúp "giải cứu" gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ Bệnh viện K, gan nhiễm mỡ có nghĩa là tích tụ chất béo trong tế bào gan. Thông thường vẫn có chất béo tồn tại trong gan, nhưng khi lượng chất béo chiếm trên 5 đến 10 % của trọng lượng gan, có thể được coi là gan nhiễm mỡ. Sự tích tụ chất béo trong gan làm cho gan dễ bị tổn thương hơn, có thể dẫn đến viêm và suy gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ được chia thành hai nhóm thoái hóa mỡ gan do rượu và thoái hóa mỡ gan không do rượu. Với nhóm không do rượu thì chủ yếu do rối loạn chuyển hóa, một phần nhỏ do virus. Với nhóm bệnh nguyên nhân do rượu bia thì giải pháp quan trọng là phải dừng uống rượu, bia nếu không bệnh càng thêm nặng, có thể dẫn đến xơ gan.

Với trường hợp nguyên nhân do rối loạn chuyển hóa - thừa năng lượng thì cần thay đổi lối sống. Dưới đây là một số thực phẩm làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Nghệ

Nghệ không chỉ là gia vị yêu thích trong các món ăn, nghệ cũng có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Nghệ không những ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ mà còn kích thích cơ thể tiêu hóa chất béo, làm giảm tối thiểu được lượng chất béo tích tụ trong gan.

Để điều trị có hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ trong gan, người bệnh có thể trộn nửa muỗng cà phê bột nghệ với một ly nước nóng, để nguội và dùng ba lần một ngày. Hoặc có thể trộn nửa thìa bột nghệ vào một ly sữa ấm và thưởng thức.

Chanh

Chanh là một loại trái cây có múi có chứa vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp gan sản xuất glutathione, đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc tố cho cơ thể. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng, chanh có chứa một hợp chất gọi là naringenin làm giảm chứng viêm gan có liên quan đến gan nhiễm mỡ. Uống nước chanh tươi mỗi ngày trong một tháng hoặc thái lát mỏng thả chúng vào một chai nước và uống suốt cả ngày cũng giúp cải thiện gan nhiễm mỡ.

Nước táo

Giấm táo là một trong những phương pháp điều trị tốt nhất cho gan nhiễm mỡ. Nước chiết xuất từ táo cũng thúc đẩy việc giảm cân và làm giảm lượng chất béo tích tụ bên trong gan.

Trà xanh

Trà xanh chứa đầy chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể. Trà xanh giúp hỗ trợ chức năng não, giảm nguy cơ ung thư và đốt cháy chất béo trong cơ thể. Trà xanh là một trong những biện pháp đề phòng tốt nhất cho gan nhiễm mỡ, đặc biệt đối với người có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bồ công anh

Bồ công anh được sử dụng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ vì có tác dụng chuyển hóa các chất béo chứa trong gan. Bồ công anh là một chất bổ gan mạnh giúp kích hoạt chức năng gan tốt và giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan đến chứng béo phì.

Đu đủ

Đu đủ và hạt của nó có những lợi ích tuyệt vời đốt cháy chất béo trong gan và do đó rất tốt để chữa gan nhiễm mỡ.

Một số thực phẩm khác

Cam thảo được sử dụng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Cam thảo có thể được dùng như một chất bổ sung hoặc pha với nước ấm. Nước ép bưởi có các chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng chức năng hoạt động của gan.